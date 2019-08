Ravivihje: Toto65 Ylivieska 11.8.2019

Suosikki: 7 Special Present on hirmuvireessä. Etenkin sen toissa startti Vieremällä oli hurja. Ori laukkasi alkumetreillä jääden kauaksi muista, ajoi porukan kiinni ja ehätti loppusuoralla vielä kolmanneksi vaikka oli vielä loppukurvissa kaukana kärjestä. Special Present on täytynyt liikkua laukkansa jälkeen loppumatkan noin 12-vauhtia läpi. Viimeksi Oulussa sillä meni avauskierros levottomaksi, kun ensin ajettiin eteenpäin, sitten pakiteltiin ja taas eteenpäin. Lopulta lahjakkuus pääsi 600 metrin juoksun jälkeen keulaan, josta piti rehdisti niukkaan voittoon. Ravi hukkui loppusuoralla, mutta se oli toisaalta ymmärrettävääkin alkumatkan tapahtumien jälkeen. Special Present on ansaitusti iso suosikki sopivan näköisessä porukassa ja se päässee taas keulaan hallinnoimaan tapahtumia.

Haastajat/yllättäjät: 6 Real Steel kiri viimeksi takaporukoista 12,8-vauhtia viimeiset 700 metriä ja oli parin tasaisemman esityksen jälkeen taas parempi. Ori tekee aina rehdisti työnsä ja nyt kuski paranee paljon. 14 Surprise Leader on ollut hyvä jokaiseen tämän kauden kolmanteen starttiinsa. Luokka ruunassa on niin hyvä, että se pystyy kolmannesta rivistäkin nousemaan pitkälle. 4 Fade To Black ei ole suorittanut tasollaan kahteen viime starttiin. Tuomas Pakkasen ajokki olisi luokaltaan riittävä hevonen ja saa loistoreissun, mutta nyt siihen on suhtauduttava varauksella. 15 J.A. Ninja on varsinainen kiritykki ja tamma saanee Surprise Leaderin vetoavut. Veteraanitamma juoksee ennakkotietojen mukaan optimibalanssillaan ilman kenkiä ja se voi nousta yllättävänkin korkealle. 1 M.T. Kopitar ei ole vielä tällä kaudella päässyt viime vuotiseen lentoonsa. Lähtöpaikka on hyvä ja ainakaan troikkasija ei saa yllättää. 5 Leon Dahlia on pystyvä menijä, joka ei ole vielä päässyt näyttämään tällä kaudella kuntoaan. Se on pärjännyt urallaan kovemmissakin porukoissa. 2 Ingrosso & 3 Super Classic saavat hyvät reissut kärjen välittömässä läheisyydessä. 8 Edfromed meni jo 3-vuotiaana 13-tuloksen täydellä matkalla, joten puhutaan luokkamenijästä. Voitto olisi silti vielä yllätys, mutta jatkoa ajatellen ori on seurattava tapaus.

Juoksunkulku: Fade To Black ottaa alussa keulat. Sillä tuskin ajetaan viime starttien jälkeen keulasta, joten Special Present pääsee tuulenhalkojaksi ensimmäisellä takasuoralla.

Pelijakauma: Special Present (67%) on hieman liikaa luotettu.