Ravivihje: Pitkäveto Ylivieska 10.8.2019

laukkasi torstaina Kuopiossa, mutta kunto on edelleen stabiili. Se tulee Ylivieskassa saamaan hyvän juoksun kärjen tuntumassa. Kyseessä on epävarma mutta rajuun loppukiriin pystyvä tamma, josta saa Veikkaukselta hyvän kertoimen 7,50. Kerroinrajamme Amorce Savagen voitolle on 6,25 ja arvio 16%.Ruunaruhtinas-lähdön avausmatkalta löytyy kaksi ylikerrointa. Sekä Polaran ykköshaastajiin kuuluva(8,70) että pelivalinta(6,90) ovat kokeilemisen arvoisia kertoimia. Arviomme Josveisin voitolle on 13%. Jos voittaja on joku muu kuin Polara, Koskelan Akseli tai Josveis, osuu pelivalinta muu voittaja. Arviomme tämän toteutumiselle on 18% eli kerroinrajaksi muutettuna 5,56.Avoimessa lämminverilähdössähyötyisi kärjen ylivauhdista. Chief Orlando on lähdön todennäköinen voittaja, mutta yksi tämän pahimpiin haastajiin kuuluvan Tir du Cauxin kerroin 27,00 ansaitsee pienen panoksen vedon kerroinrajalla 20,00.Haastavista asemista starttaavan lähtönsä suosikkikerroin 3,10 on niukasti liikaa ja nousee viimeisenä mukaan pelisuositukseen.Amorce Savage 7,50*Josveis 8,70*, Muu voittaja 6,90*Tir du Caux 27,00*Hamlet Star 3,10*Pelikohteet sulkeutuvat klo 14.50. Kohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.