Ravivihje: Toto75 Ylivieska 10.8.2019

Suosikki: 3 Juliet Ale on avauskohteen näkemyssuosikki. Tamma voitti edellisen starttinsa päästyään johtopaikalle ja uumoilemme sille samaa juoksupaikkaa tälläkin kertaa. Tornion jälkeen tamma on joutunut tekemään kirinsä takaa eikä ole yltänyt kärkeen vaikka suoritukset ok-tasoa ovatkin olleet. Juostava 2600 metrin matka sopii monipuoliselle menijälle.

Haastajat: 7 Gute Band kiri Vieremällä ykköseksi 2. ulkoa. Lahdessa ruuna matkasi 5. ulkona eikä lopulta saanut täyttä mahdollisuutta. Lähtöpaikka on hankala eikä helppoa juoksua ole tiedossa tälläkään kertaa. Vastus on sopiva ja siltä osin ruunan kuuluu olla korkealla tuloslistassa. 8 Obrigado teki erittäin vahvoja juoksuja voittostarteissaan. Viime aikoina tehtävistä on tullut liian haastavia ja sijoitukset ovat jääneet keskinkertaiseksi. Laskukuntoiseksi ruunaa ei voi leimata, sillä Kaustisellakin kuusivuotias pinkoi pitkän kirinsä asiallisesti perille. Lahdessa ruuna lähti ensimmäisellä takasuoralla kolmannelle radalle ja juuttui sinne. Paikka johtavan rinnalla sopisi Obrigadolle mainiosti. 1 Elliot Webillä on alla pari kelpo starttia kuolemanpaikalta, joista viimeisin päätyi näyttävään ylivoimasooloon. Hyvältä lähtöpaikalta Elliot Web on mahdollinen menestyjä, sillä kyseessä on hyvä avaajakin. 4 Orlando Knick juoksi Torniossa 3. sisällä, missä sillä oli menohaluja kovasti loppukurvissa. Maalisuoralla kärki nykäisi alta pois eikä kuusivuotias pystynyt vastaamaan rytminvaihdokseen. Seinäjoella hevonen pääsi keulaan ja vei homman varmasti kotiin. Kunto on hyvä eikä ruunan tarvitse hävetä ketään vastaan tässä lähdössä.

Yllättäjät: 9 Sahara Rouge keräsi viimeksi maksimisijan 3. sisältä kovalla tuloksella. Sopivalla reissulla ainakin sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. 12 Madrid oli viimeksi ohjastajan käteen parhaan tuntuinen tällä kaudella. Heikko lähtöpaikka pudottaa ruunan osakkeita Ylivieskassa, mutta ainakin jatkoa ajatellen Madridia kannattaa seurata. 10 Donato E. on valmentajan mukaan hyvällä mallilla, mutta ensimmäisessä kisassa vuoden paussilta siihen ei ole kohdistettu isoja odotuksia. Ehjänä pysyessään Donato E. pystyy voittamaan nipun lähtöjä tulevaisuudessa. Sillä on ikään nähden vähän startteja.

Pelijakauma: Suosikkimme Juliet Ale (12%) maistuu vasta viitossuosikkina ja rastaamme tamman rohkeasti varmaksi. Myös Obrigado (12%) on edullinen merkki. Rastaamme lapulle rohkeasti vain kyseisen kaksikon.



Juoksunkulku: Juliet Ale kiihdyttää johtoon ohi Elliot Webin. Obrigado tai Gute Band kiertää toisen radan veturiksi. Matkavauhti on tasaisen reipasta.