Ravivihje: Jyväskylä Toto65 9.8.2019 - 28 851 euron jackpot

Suosikki: 10 Tinderi on kyvykäs, mutta todella epävarma menijä. Ruuna aloitti viime vuonna uransa kahdella tyylipuhtaalla voitolla, mutta sen jälkeen laukkastartteja on tullut viisi putkeen. Kummassakin tämä kauden kisassa hevonen on ottanut laukkojen lomassa hyvin kyytiä ja se pystyy palaamaan heti voittokantaan kun ravi maistuu taas. Kovinkaan luotettava pelikohde 5-vuotias ei luonnollisestikaan ole, mutta luokallaan ykkösrankkaus.

Haastajat: 3 Juise Julius on voittanut peräti viisi viimeisestä kuudesta ja oli hutistartissaankin kärkikamppailussa laukatessaan viimeisessä kaarteessa. Voittoa hyppyyn ei silloin palanut, mutta ennätys kuitenkin. Rahaa on tullut nopeasti ja sarjat kovenevat, mutta ruuna on avainhevosista parhaalla paikalla ja menestyskulku voi saada jatkoa.

8 Vappujätkä on suosikin tapaan kovin epävarma, mutta ehtinyt osoittamaan sarjoihinsa oikeinkin riittäviä kyytejä kun on malttanut ravata. Jyväskylän voitto ja Lahden kakkonen tulivat keulasta, joten eiköhän Pertti Niveri laskettele ulkoakin eteenpäin.

7 Tuuren Lento oli kankealla ravilla Seinäjoella ja jäikin sen jälkeen kerran pois. Oriin voisi olettaa palaavan lähemmäksi tasoaan, joka riittää tässä ainakin tototaistoon.

11 Vionne seurasi Kuopiossa 2. sisältä kakkoseksi ja oli parempi kuin aiemmin. Tamma on sen jälkeen astutettu ja jatkaa nyt kantavana. Juoksusta tulee viime kertaa vaikeampi ja kaikkien ohi on vaikea ehtiä.

Yllättäjät: 5 Lentoemo on vauhdikas, mutta huumoripuoli vaihtelee. Tammaa kannattaa roikottaa mukana, jos rastaa useamman, vaikka viimeisissä se on tyytynyt lopussa seurailemaan. 2 Vuaran Velehotar kiri Lappeessa pienessä lähdössä mukavasti kakkoseksi. Valmentaja palaa rattaille ja se on pieni miinus. Sisarukset 4 Kopran Taisto ja 6 Kopran Tuuli kohtaavat aiempaa kovempia, mutta ovat selvässä kehitysvaiheessa. 9 Vivega Viltsu laukkaa lähes aina, mutta pystyy pudottamaan ennätyksestään jonkin verran heti kun ravaa.



Pelijakauma: Juise Julius on liikaa pelattu. Tinderi ja Vappujätkä kuuluvat sen kanssa samoille seutuville. Tinderi jopa edelle.

Juoksunkulku: Kopran Taisto on nopea, mutta haluaa selkäjuoksun. Tuuren Lento ohitti Juise Juliuksen Seinäjoella helposti alussa, joten se ja Vappujätkä tulevat ulkoa keulapaikka mielessä eteenpäin ja jompikumpi johtaa.