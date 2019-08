Ravivihje: Toto4 Kuopio 8.8.2019

Suosikki: Kolmannessa kohteessa nostamme 12 Minto's Don Juanin selvähköksi ykkösmerkiksi. Ruuna kilpailee loistovireessä eikä kolmen kierroksen matka ole monipuoliselle menijälle este vaan pikemminkin päinvastoin. Kajaanissa 6. ulos jäänyt ruuna kiri mainiosti kakkoseksi ja Lahdessa hevonen teki asiallisen lopetuksen haastavista asemista 6. sisältä. Minto's Don Juanilla pystyy ajamaan aikaisin eteenpäin, sillä kyseessä on vauhtikestävä menijä.

Haastajat: Ei olisi suuri vääryys vaikka 8 Crystal Bay jonkin lähdön nykyiskussaan voittaisikin. Lahdessa ori kiri terävästi loppua päästyään toivottomista asemista vapaalle. Maalisuoralla ori kompuroi laukalle. Joensuussa ori kesti pitkän kirin asiallisesti ja osoitti jatkavansa loistovireessä. 3 Amorce Savage nappasi edellisen voittonsa 3. ulkoa. Viimeksi tamma juoksi 5. ulkona ja nousi mainiosti kakkoseksi selvästi voittajalle häviten. Laukkoja ei näy taulussa kuin yksi, mutta valmentajan mukaan hevonen on edelleen tarkka ajettava ja laukka saattaa tulla. 7 Dancinginthedark voitti viimeksi keulasta. Tällä kertaa samalle paikalle pääseminen ei ole helppoa, kun ruuna starttaa takamatkalta. Muualta kuin keulasta hevonen ei ole ollut yhtä hyvä urallaan.

Yllättäjät: 1 Gladstone Comery voitti Kajaanissa tarkalla juoksulla. Tällä kertaa sarja ei ole istuvimmasta päästä, mutta hyvä sijoitus on loistopaikalta otettavissa. 10 Faith In Lifelle ei viimeksi lyhyt starttiväli sopinut. Ruuna pystyy parempaan, mutta voitto tasokkaassa tehtävässä olisi tällä kertaa yllätys. Keulasta parhaat juoksunsa tekevä 4 Dream Of Celebrity ja tarkkoihin reissuihin tähtäävät 2 Crystal Cool ja 5 Maana's Black Rose tulevat seuraavina. Matka sopisi 11 Honorary Consulille, mutta voitto yllättäisi, kun huippukunto on ollut hakusessa.

Pelijakauma: Minto's Don Juanissa (27%) on sopivasti pelattuna varma-ainesta.

Juoksunkulku: Gladstone Comery johtaa alun, mutta jatkossa selkä kelpaa eteen. Crystal Bay saattaa juoksulangalta ottaa terävän startin ja hakea paikan haltuunsa.