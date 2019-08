Ravivihje: Toto64 Vermo 7.8.2019 – 220 900 euron jackpot

Suosikki: 6 Mark More on suorittanut vahvasti jo pitkään. Ruuna on kilpaillut Christa Packalénin tallista käsistä yksitoista kertaa ja ravannut sinä aikana hurjan saldon (7-3-1). Viimeisimmistä kakkosistakin voi jakaa vain kehuja, kun ensin 5-vuotias kiri Kouvolassa 07-vauhtia ja Vermossa kohtalona oli paikka johtavan rinnalla. Riihimäellä suosikki sai vetää keulassa rauhallisesti ja oli 09-lopetuksessa vakuuttava. Keulapaikan pitäisi irrota tässäkin, jonka jälkeen paljon olisi voitettu.

Haastajat: 5 Wall Street Comery löi suosikin sen toissa kisassa, päästessään iskemään vauhtijuoksussa loppusuoralla 3. sisältä. Temppu voi tietysti onnistua uudelleenkin, mutta se vaatisi, että ruuna saa taaskin suosikkia säästeliäämmän juoksun. 6-vuotias on paras maililla, mutta silti selkeä kakkosrankkaus.

Laajemmin rastaavat huomioivat jo ehkä toisena 10 Double Revengen. Tamma aloitti Vermossa tauolta hieman nahkealla esityksellä, mutta oli Turussa paljon terävämpi jäätyään pussiin. 4-vuotiaiden tammojen ikäluokkalähtöihin tähtäävä hevonen kärsii takarivistä, mutta kyydissä on Salamakypärien aateliin kuuluva Arna Ruohomäki.

3 Hijack'em taipui Porissa aavistuksen johtopaikalta ja oli pieni pettymys, vaikka avaus lipsahti 10-vauhtiseksi. Hyvältä paikalta ruuna on edelleen mahdollinen.

8 Rose Coger on nostanut tasoaan Emma Väreen valmennuksessa. Tamma ei pysynyt viimeksi kirissä Wall Street Comeryn perässä ja paikkakin vastustaa, mutta vauhtia löytyy siinä missä pelatuimmillakin, kunhan hevonen pääsee iskemään sopivan lyhyellä kirillä.

Yllättäjät: Lähtö on Salamakypärät-osakilpailuksi mukavan tasokas ja yllättäjiinkin jää ihan hyviä hevosia. 9 Cocktail Princess voittaa harvoin, mutta on tosi sitkeä pikkutamma ja ainakin vauhtijuoksussa 4-vuotias kirii monen ohi. 2 Puce Tanic E, 1 Flying Duck ja 4 Ripasso Classico ovat hyvillä paikoilla ja kultakin on nähty viime kisoissa tasaisen varmaa jälkeä.



Pelijakauma: Mark Moren (56 %) peliosuudessa on nousun varaa ja se on kiistaton varmaehdokas Toto64-jackpotiin. Muista Wall Street Comery (23 %) on yliarvostettu ja Double Revenge (5 %) voisi olla selvästi enemmänkin luotettu haastaja.

Juoksunkulku: Eturivissä on useampi hyvä avaaja. Liukkaasti kiihdytetään ainakin radoilta 1,3 ja 5. Uloimman radan Rose Coger on myös sähäkkä starttari, mikäli sillä halutaan satsata kasilta. Suosikkikin kiihtyy asiallisesti. Se ei pääse suoraan johtoon, mutta keulapaikka saattaisi olla tarjolla myöhemmin. Lähdössä on olemassa aika vahvasti ylivauhdin vaara.