Ravivihje: Toto65 Teivo 6.8.2019

Suosikki: Kolmas ja viimeinen Tammakriterium-karsinta on peliosuuksien valossa kahta aiempaa tasaisempi, mutta siinäkin erottuu pohjimmiltaan kaksi hevosta aika selvästi. 3 First Class Lady on juossut koko ajan ikäluokan kovimpia vastaan ja tahkonnut jo kaksi kertaa enemmän rahaa tilille kuin muut osallistujat yhteensä. Viimeksi Vermossa juoksusta tuli alun kiertelyineen ihan mahdoton ja taipuminen oli ymmärrettävää. Tammahambossa 3-vuotias kiri 3. ulkoa 11,6/700 metriä oli hyvä kolmas.

Haastajat: 1 Donna Leonora ei ole vielä hävinnyt ja tammassa on havaittavissa raju potentiaali. Rutiinia on vielä vähän ja nyt vastassa on ensimmäistä kertaa jo rutinoituneita kilpasiskoja. Lahdessa 3-vuotias lipui johtavan rinnalta vakuuttavasti ykköseksi ja ennätyksessä on selvästi ilmaa. On tietysti vaikea arvioida, että kuinka paljon.

4 Rhapsody Point on viimeisissään ottanut maksimisijoitukset sisäratajuoksuilla ja kerännyt samalla tärkeää kovuutta avoimista 3-vuotistammalähdöistä. Hyvä avaaja on tässä todennäköinen ensimmäinen keula ja juoksu onnistuu siten väkisinkin mukavasti.

6 Exceptional on juossut rahasarjoja ja kehittynyt joka starttiin. Turussa tuli varma keulavoitto, mutta nyt vastus on monin verroin kovempaa, eikä viimeksi näyttänyt jäävän ihan määrättömästi varaa.

Yllättäjät: 10 Brave Dame Vivian on aloittanut uransa Ruotsissa. Axevallassa tamma vaikutti päällepäin hieman tasaiselta 2. ulkoa, mutta polki kuitenkin kirikierroksen mukavasti 14,6. 2 White Corss Esme kulki Mikkelissä nappijuoksulla 14-tuloksen, mutta ei yleisesti säkenöinyt.



Pelijakauma: First Class Ladyn (30 %) kuuluisi olla selkeämpi suosikki. Donna Leonora (28 %) erottuu selväksi ykköshaastajaksi. Rhapsody Point (17 %) ja Exceptional (11 %) ovat alustavasti liikaa luotettuja.

Juoksunkulku: Rhapsody Point on kiihdytyksessä todennäköisesti nopein. Todennäköisesti siksi, että Donna Leonoran kiihtyvyys on pieni arvoitus. Tamma avasi viimeksi vain kohtalaisesti, mutta ykköseltä saatetaan satsata eri tyyliin. Rhapsody Point kelpuuttanee First Class Ladyn eteensä, mutta sen kiihtyvyys on puolestaan ailahdellut aika tavalla.