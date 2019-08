Ravivihje: Toto4 Oulu 5.8.2019

Suosikki: 6 Grand Ale on todella sopivan näköisessä porukassa iso suosikki. Se on luokaltaan muita pykälän parempi ja on voittotaistossa menipä juoksu miten tahansa. Viimeksi ruuna lopetti hitaan matkavauhdin jälkeen kolmannesta sisältä 10,5-vauhtia viimeiset 400 metriä ja ehätti tämänkertaista huomattavasti kovatasoisemmassa lähdössä kolmanneksi. Paljon vaivoista kärsineen Grand Alen ravi tuppaa toisinaan katoamaan loppumatkasta pahastikin, joten sataprosenttisesti siihen ei voi luottaa.

Haastajat: 10 Daddy's First kiri viimeksi pääosin neljättä rataa 11,4-kyytiä viimeiset 700 metriä ja ehti toiseksi. Esitys oli kaiketi Suomen uran paras ja ruuna nousee samanlaisena takarivistäkin korkealle. 4 Sundsvik Mayday ei vakuuttanut vielä ensimmäisessä startissaan uudelta treenarilta, mutta startti vei taatusti paljon eteenpäin. Se on tehnyt parhaat juoksunsa keulasta ja tänään sinne on hyvä mahdollisuus. 8 Don Juan Sisu pystyy viime esityksiään parempaan ja lähtö on suosikkia lukuunottamatta orille varsin sopivan näköinen. Kasiradalta juoksu voi mennä hankalaksi.

Yllättäjät: 2 Forastero runttaa kunnossa ollessaan vahvasti aina päätyyn asti, mutta viime starteissa se ei ollut parhaimmillaan. 5 Loving You Deeply on osoittanut piristymisen merkkejä, mutta siinä saisi olla enemmän leijonaa loppumetreille jos ihan voitosta puhutaan. 11 Kennet Sisu seurailee peesijuoksuilla hyvin ja nakuttelee usein totoon, mutta voitontahtoa saisi olla rutkasti enemmän ja lähtöpaikka on surkea. 12 Replay Pellini pystyisi luokkansa puolesta pärjäämään. Yönmusta lähtöpaikka vie suurimmat voitontoiveet. 1 Haras Du Pin lähtee hyvin ja saa loistoreissun, voitto olisi silti jättiyllätys. 7 Flirt Fortuna on tehnyt kovissa porukoissa kelpo juoksuja. Seiskaradalta juoksuu uhkaa mennä hankalaksi.

Juoksunkulku: Sundsvik Mayday hakee kovassa kiihdytyksessä keulat. Grand Ale etenee voimalla ulkopuolelle ja keulapaikka saattaa olla sille tarjolla.

Pelijakauma: Daddy's First (6%) on paras merkki. Jättiyllättäjistä Replay Pellinin pitäisi sentään olla enemmän kuin prosentin verran pelattu.