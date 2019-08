Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Lahti 4.8.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitään jättimaistuvuuksia päivän pitkävetotarjonnassa ei ole.Paras pelikohde löytyy Pikkukunkusta (L8).saa kertoimen 3,2x kerroinrajan ollessa 2,8x.on arvostettu reiluksi suosikiksi, mutta vielä lahjakkuus ei voi olla parhaimmillaan ja Vixeli on startanneena hevosena etulyöntiasemassa.Päätöskohteessa (L11)saa kertoimekseen 7,0x. Kerroinraja sille on 5,3x. Global Solidaritya suosisi josonnistuisi pääsemään kiihdytyksessä ohi suosikki, jolloin tämän juoksu ei menisi niin yksinkertaiseksi.Suomenhevosten tasoitusajossa (L6) nopeasti kärkiryhmään pääseväsaa kertoimen 7,0x kerroinrajan ollessa 5,3x.osaa edelleen laukata ja Pyörylän Paroni on juossut paljon vaativimmissa koitoksissa kuin nyt.Lämminveristen 4-vuotiaiden lähdössä (L5)saa kertoimen 5,4x kerroinrajan ollessa 4,5x. Mika Forssin ajokki on todennäköinen piikkihevonen ja keulapaikka on ollut valttia Lahden kunkkariviikonloppuna.4019 Vixeli 3,2x **4020 Global Solidarity 7,0x *4014 Pyörylän Paroni 7,0x *4013 Religious 5,4x *Kohteet sulkeutuvat klo 12.30.