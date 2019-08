Ravivihje: Toto75 Lahti 4.8.2019

Suosikki: T75-pelin päätöskohde juostaan kuninkaallisten seremonioiden jälkeen. 2 North Lexus on saanut muita kovaturpia paremman paikan ja nousee sen myötä isoksi suosikiksi. Ruuna on tehnyt laatutyötä koko vuoden ja kunto tuntuu viime starttien perusteella olevan kiviaitaa vaikkei taulussa voittoja näykään. Toissa kerralla Olli Koivusen ajokki jäi alussa roikkumaan kolmannelle, haki voimalla keulat ja lopetti kymppiä vaikka avausrinki oli 12,5-vauhtinen. Viimeksikin North Lexus teki kovan juoksun St. Michel-viikonlopun stayer-lähdössä eikä hävinnyt kuin SE-ajan juosseelle Sahara Sandstormille. Ruuna lähtee kovaa, mutta niin lähtee myös rinnalta starttaava Captivate. Jos North Lexus onnistuisi pitämään keulat, lähtö olisi hyvin todennäköisesti taputeltu.

Haastajat: 5 Global Solidarity on kovassa iskussa. Härmän T75-lähdössä sillä kierrettiin kuudennesta ulkoa 900 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta se runttasi tyylikkäästi voittoon. Viimeksi se nuiji kuolemanpaikalta 11-lopetuksessa varmaan voittoon. Starttien välillä ehti kulua kuukausi, joten nyt ruuna lienee entistäkin terävämpi. 11 Juiceman teki ehkäpä viimeksi elämänsä parhaan juoksun tykittäessään 09-vauhteja ulkoratoja pitkin voittoon. Lähtöpaikka on haastava, mutta kunto on niin kova, että Juiceman pystyy nousemaan korkealle. 3 Captivaten toissa startti meni aivan pieleen ja sen saa unohtaa. Viimeksi ruuna palasi voittokantaan pidettyään keulasta Jack Vaderin varmasti kurissa.

Yllättäjät: 12 Le Gros Bill on ollut jo pitkään huippuvireessä. Paikka on kurja ja tänään sillä ajetaan ainakin ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa kaikki kengät jalassa, mutta tuo asia kannattaa vielä tarkistaa lähempänä starttia. 10 One Break Broline oli viimeksi kesy keulasta, mutta se oli ollut helpommalla ja nyt taatusti terävämpi. 9 Cantona America palaa tauolta, mutta Christa Packalenin suojatit tapaavat tulla aina kunnossa radoille. 4 Piece Of Rock on kyvyiltään lähdön kärkipäätä, mutta Riihimäen suorituksesta taitaa olla liikaa parannettavaa. 6 Reverend Dred laukkasi viimeksi päälleajon seurauksena. Sitä ennen ruuna suoritti oikeinkin hyvin. Nyt se starttaa uudesta tallista. 7 Carleman kulki viimeksi hyvin alkulaukan jälkeen. Seiskaradalta uhkaa hännille peruutus.

Juoksunkulku: North Lexus ja Captivate iskevät rajusti yhteen. Jälkimmäinen on niukka suosikki saamaan keulapaikan itselleen. Matkavauhti tuskin rauhoittuu missään vaiheessa.

Pelijakauma: ei isompaa huomauttamista.