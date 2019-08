Ravivihje: Toto75 Lahti 3.8.2019

Suosikki: Tasaisen ja tasokkaan Toto75-pelin avauskohteen suosikiksi on monta ehdokasta. 3 Ypäjä Louvre on ainakin osoittanut, että sen voimat eivät ehdy, kun matka pitenee. Ori ei ollut Mikkelissä ehkä ihan loistokkaimmillaan, mutta se kiersi 5. ulkoa viimeiset 1200 metriä kolmatta ja viimeisen kaarteen neljättä, joten ei esitystä nyt määrättömästikään voi moittia.

Haastajat: 12 Batman Godiva oli Suomen debyytissään todella vakuuttava johtopaikalta ja lopetti ajamatta 11,3/700 metriä. Tuoreella suurkilpailuvoittajalla Staro Moschinolla ei ollut mitään asiaa ohitse. 5-vuotias taitaa olla niukasti lähdön kuntoykkönen, mutta 12-radalta juoksusta tulee väkisinkin raskas.

2 Ulk Delle Selve on eturivin nopein ja sille on luvassa suoraviivaisin juoksu. Ori on voittanut kolme viimeisintä keulajuoksuaan tyylikkäästi, mutta juoksee nyt ensimmäistä kertaa Suomessa 2100 metriä pidemmällä matkalla ja se on pieni kysymysmerkki.

6 Denver Brodde on aloittanut hienosti Harri Koivuselta, kuten moni muukin hevonen viime aikoina. Vermossa ruuna sai myöhään tilaa Ulk Delle Selven takaa ja ohjastajan mukaan jossiteltavaa jäi voitonkin suhteen.

Yllättäjät: Yllättäjissäkin riittää laajalti tasoa. 10 Look Complete aloittaa Iikka Nurmosen tallista ja uusilta omistajilta. Nuori valmentaja tekee hienoa työtä. Moni hevonen on nostanut miehen ratatallilta tasoaan ja pystyvä Look Completekin on heti varottava. 9 Griminal Jack on muuttunut edukseen uusissa käsissä. Ruuna aloitti viimeksi johtavan rinnalla ja oli lopulta 2. ulkoa rehti kolmas. 11 Grainfield Aiden kiri Teivossa terävästi ykköseksi 2. ulkoa. Viimeiset 700 metriä sujuivat tasokkaassa kisassa 10,2 ja sillä kirillä ehtii kauempaakin. 5 BWT Angryman aloitti Teivossa johtavan rinnalla, mutta sai kierros juostuna vetoapua. Ori polki viimeiset 700 metriä mukavasti 11,2. 4 Minto's Don Juan osaa voittaa ja ruuna puristaa aina sitkeästi perille. Varsinkin vauhtijuoksu suosisi. 1 Millstone's Vividillä on terävä kiri, mutta se jäänee sisäradaltaan aika syvälle ja jo kiritiloja voi olla vaikea löytää. 7 Sun Capitano luovutti viimeksi johtopaikan 1. takasuoran lopussa ja putosi loppusuoralla kärjen kyydistä. Vastaava ei riitä tässä, vaikka ruuna on omaksi itsekseen edelleen iskussa. 8 Detroit Rock Sisu on ollut pari kertaa pettymys, kuten koko talli viime aikoina.



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Ulk Delle Selven (26 %) suosikkiasemaa ei allekirjoiteta mukisematta.

Juoksunkulku: Ulk Delle Selve avaa johtoon ja pitää paikastaan kiinni. Batman Godiva saattaa kiertyä matkalla johtavan rinnalle, jos vauhti rauhoittuu merkittävästi.