Ravivihjeet

Ravivihje: Kunkkarit kuninkuuskilpailu Lahti 3.-4.8.2019

Suosikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haastajat

Yllättäjät

Kokemusta hankkimassa

Pelisuositus

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkaukselle voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Peliaika päättyy lauantaina klo 16.30. Voittajaa voi veikata myös pitkävedon puolella, sen peliaika päättyy lauantaina klo 14.00.Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.Kuten tammojenkin puolella, myös oreissa saadaan uusi hallitsija. Hallitseva kuningas Costello joutui jättämään kotiratansa karkelot väliin terveysongelmien takia. Ex-kuninkaat Jokivarren Kunkku ja Vitter eivät ole puolestaan juosseet yli vuoteen kilpaa.on superkyvykäs hevonen, joka ei tällä kaudella ole vielä päässyt vauhtiin. Kaksi peräkkäistä hylkystarttia ovat tuoneet ongelmia kilpailuttamiseen, mutta kunnossa ei ole vikaa. Oriin valmentaja Ville Korjus on jopa sanonut Välähdyksen tuntuneen paremmalta kuin koskaan. Eturivistä on tullut laukkoja ja takarivin lähtöpaikat voivat olla vain etu, Välähdys on luokaltaan niin paljon parempi hevonen kuin muut, että se on suuri suosikki voittamaan ensimmäisen kuninkuustittelinsä.on näyttänyt tänä vuonna aiempaa tasapainoisemmalta ja ollut joka tasolla parempi. Kaikesta tekemisestä on myös huokunut tähtääminen kuninkuuskisaan ja viikonloppuna nähtäneen kaikkien aikojen parasta Vixeniä. Vahvalla jyrällä on todennäköisesti taktiikkana hieman passailla kaksi ensimmäistä matkaa ja iskeä ”merkki päälle” maratonille.olisi ollut vakava kuningaskandinaatti jo viime vuonna, mutta vielä silloin hevosta haluttiin säästellä. Ori on peruskyvyiltään kilpailun toiseksi paras hevonen Välähdyksen jälkeen, mutta kysymysmerkkinä on miten säästeliäästi kilpailutettu Tähen Toivomus suhtautuu kuninkuuskisan vaativaan urakkaan. Se on ollut myös todella peitsiherkkä koko uransa ja nuo ongelmat voivat nousta nyt entisestään pintaan, kun hevonen joutuu äärimmäiseen rasitukseen,on tehnyt tänä vuonna rakettimaisen nousun huipulle Kimmo Taipaleen treeniin siirryttyään. Viimeksi siitä leivottiin uusi superjuoksija Mikkelissä ja kunto voi olla yhä noususuuntainen. Päätösmatka on aiemman historian perusteella iso arvoitus nykykunnossaankin ja kuninkuuden voittaminen tulisi yllätyksenä, vaikka Välkyn Tuisku todennäköisesti kärkiporukoissa kokonaiskisassa keikkuukin.on kuulunut jo vuositolkulla rodun eliittiin ja valittiin jo seitsemäntenä vuonna peräkkäin kuninkuuskilpailuun, Viime vuosina ori on päässyt starttailemaan valitettavan katkonaisesti ja tällä kaudellakin sillä on vain kaksi starttia. Camri tekee minkä pystyy ja luokaltaan se on aivan kärkipäätä, mutta kuninkuuskilpailun vaativat vaatimukset taitavat tulla tällä erää liian äkkiä vastaan.on ikinuori 15-vuotias, joka sääntöjen puolesta joutuu jättämään kaviourat vuodenvaihteessa. Juha-Matti Paavolan silmäterää ei tunnu ikä painavan vielä lainkaan, sillä se on suorittanut tällä kaudella jopa paremmin kuin muutamana viime vuonna. Metkutus jaksaa jyskyttää ja päätösmatkalla se tulee parantamaan huomattavasti sijoitustaan kokonaiskilpailussa.on tehnyt hurjan nousun lähes täydellisestä tuntemattomuudesta parrasvaloihin Pasi Teinin treeniin siirryttyään ja debytoi nyt kuninkuuskilpailussa kypsässä 13 vuoden iässä. Ori on voittosummaltaan porukan vähärahaisin, mutta tehnyt hyviä juoksuja myös kaikista kovimpia vastaan. A.T. Veetin tavaramerkiksi on muodostunut voittaa johtavan rinnalta ja se olisikin vapaalta radalta selvästi parhaimmillaan, joten takarivin paikat kahdella ensimmäisellä matkalla ovat haitta. Juha Länsimäen ajokki on kuitenkin niin sitkeä puurtaja ja ei väsy ensimmäisenä, joten A.T. Veeti voi olla hyvinkin ennakkospekulaatioita korkeammille sijoilla.japätevät lähes samat sanat. Kaikilta puuttuu huippunopeutta ihan kärkitaistoon yltääkseen, mutta voimiltaan ovat väkeviä vääntäjiä ja päätösmatka tulee olemaan jokaisella paras matka,Rapin Aatos kilpaili ensimmäisen kerran kuninkuuskisassa jo viisi vuotta sitten. Kirkkainta menestystä ei ole vielä kuninkuuskilpailuista tullut, mutta tänä vuonna Rapin Aatos on suorittanut aiempaa tasapainoisemmin ja se on tuntunut saaneen ripauksen nopeuttakin lisää.Larvan Hurmos tulee edellisen tavoin Jouni Miettisen tallista. Se on noussut tällä avoimiin sarjoihin ja tekee nyt debyyttinsä kuninkuuskisassa.Rokin Maxin voimavarat tuntuvat lähes ehtymättömiltä ja päätösmatkalla se pystyy taistelemaan totosijoistakin.on tehnyt pikku hiljaa nousua kohti huippua ja tänä vuonna otteisiin on tullut aivan uutta potkua. Vielä tänä vuonna se on hakemassa kokemusta, mutta jos kehitys jatkuu samanlaisena, niin Laihian orilla on monta hyvää ja rahakasta vuotta edessään.on porukan nuorin ja rutinoitumattomin. Kuninkuuskisa tulee vielä tänä vuonna liian aikaisin,Välähdys on jäänyt aliarvostetuksi, vaikka kunnossa ei ole vikaa ja ilman epäonnea se on todella lähellä voittoa. Haastajalaumakin erottuu selkeästi, joten pelivalinta kohdistuu kokonaiskilpailun troikkaan, jossa otetaan Välähdyksen kautta muutamia yhdistelmiä.Välähdys-Vixen-Tähen Toivomus 15 euroaVälähdys-Tähen Toivomus-Vixen 15 euroaVälähdys-Vixen-Välkyn Tuisku 10 euroaVälähdys-Tähen Toivomus-Välkyn Tuisku 10 euroaPelisuosituksen kokonaishinta 50 euroa.