Ravivihje: Kunkkarit kuningatarkilpailu Lahti 3.-4.8.2019

Suosikki

Haastajat

Yllättäjät

Huippukunto haussa

Kokemusta hankkimassa

Pelisuositus

Kuninkuusravien molempiin pääkilpailuihin voi pelata Veikkaukselle voittajaa, kaksaria, troikkaa ja päivän duoa lauantaina ravattaviin 2100 metrin avausmatkoihin asti. Tammakisan peliaika päättyy lauantaina klo 16.30. Voittajaa voi veikata myös pitkävedon puolella, ja sen peliaika päättyy lauantaina klo 14.00.Ravikuninkaaksi ja -kuningattareksi selviää hevonen, joka juoksee kaikki kolme osamatkaa nopeimmassa yhteisajassa. 1609 ja 3100 metrin lähdöt ovat ohjelmassa sunnuntaina.Tammoissa ainoa varma asia on, että sunnuntai saadaan uusi kuningatar Akaasian ja Saagan S:n lopetettua keväällä kilpauransa. Jos niiden lopetettua tammahuipulle on jäänytkin tyhjiö, niin taso on ainakin hyvin laaja. Tänä vuonna kuningatarkilpailusta joutui karsituksi useakin hevonen, joka monena vuonna olisi päässyt näytöillään heittämällä mukaan, Tammapakka on kutkuttavasti sekaisin ennen h-hetkeä eikä mukana ole yhtään varsinaista statistia.oli ylivoimainen suosikki viemään tittelin pitkin kevättä ja alkukesää. Se voitteli tammalähtöjä osin näytöstyyliin ja samaan aikaan muilla huipuilla kone yskähteli. Juliette Lax oli ennenkin nostattanut kunkkarikuumetta tekemällä alkukaudesta upeita juoksuja, mutta kesäisin sille oli aina tullut ongelmia. Nyt näytti jo paremmalta, mutta viime startti sai monet kysymään – joko taas? Vermon 3100 metrin kisassa tamma taipui keulasta hyvissä ajoin ja valui kauaksi kärjestä. Matkavauhti oli toki railakasta, mutta alkukauden näyttöjen perusteella taipuminen oli silti liian paha.Juliette Lax ei ole startannut tuon startin jälkeen, joten kauden pääkisaan se lähtee vähintään pienenä arvoituksena, koska tarkempaa kuvaa päivän kunnosta ei ole. Kysymysmerkkejä tuovat pari muutakin asiaa. Virtavana tapauksena se voi kuluttaa bensatankkiaan turhaan tyhjäksi jo ennen raastavaa päätösmatkaa, joka on muutenkin viime kisan perusteella arvoitus. Historian perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä, sillä Juliette Lax jäi ainoalla kuningatarkisan osallistumiskerrallaan pois jo avausmatkan jälkeen kaksi vuotta sitten Vermossa. Lisäksi on arvoitus mitä tapahtuu kun Juliette Laxia joutuu tosissaan koville. Yleensä se on saanut sooloilla keulassa ja ottanut ylivoimaisia voittoja, mutta kuten viime startissa nähtiin, kun tulee väsy, romahdus on perinpohjainen.Joka tapauksessa Juliette Laxin kuuluu olla suosikki. Arvonnoissa se sai hyvät lähtöradat kahdelle ensimmäiselle matkalle ja lähtee todennäköisesti kärjessä päätösmatkalle. Se ajetaan taatusti selästä Vermon keulataipumisen jälkeen ja tammojen puolella 3100 metrin kisa on hyvin usein ollut hidastempoinen.Haastajalauma on todella tasainen sakki ja on lähes makuasia minkä nostaa Juliette Laxin pahimmaksi uhkaajaksi.on porukan rutinoitunein kuningatarkisa-kävijä. Se lähtee mukaan neljättä kertaa peräkkäin. Tamma oli Turussa ja Vermossa kolmas, mutta titteliä lähinnä se oli viime vuonna nelossijaan päättyneissä Rovaniemen karkeloissa. Savolaistamma johti ennen päätösmatkaa, jossa se jäi pussiin ja siihen paloi hyvin todennäköisesti seppele. Kunnonajoitus on onnistunut taustajoukoilta mainiosti aiempina vuosina, mutta nyt sen täytyy onnistua vieläkin paremmin, sillä viime starteissa Virin Camilla ei ole suorittanut lainkaan tasollaan.Mikkelin kisan jälkeen tamma on majaillut hovikuskinsa Hannu Torvisen ja puolisonsa Anna Sulinin huomassa ja paikanvaihdos voi piristää yllättävänkin paljon vanhaa hevosta. Avausmatkalle osui kasirata ja se oli varmasti juuri se mitä taustajoukot vähiten toivoivat, vaikka tietysti mailille se ykkösrataa tarkoittaakin.nousi viimeistään Mikkelin voiton jälkeen kuumimpien suosikkien joukkoon. Se juoksi ensimmäistä kertaa avoimen tason kilpasiskoja vastaan samalta viivalta voittaen hallitusti. Vaikka Rääkkylästä saapuva tamma onkin voittanut jo kuusi kertaa tällä kaudella, niin monta kertaa viimeinen sata metriä on ollut vaikea ja ensikertalaisen kohdalla kilpailumuodon sopivuus on aina arvoitus. Myös ensikertalaisen kuskinsa pitää malttaa mielensä ja säästellä voimia päätösmatkalle.oli kauden alkupuoliskolla kuin varjo itsestään. Viime startissaan se vihdoin palasi tasolleen ja kunnonajoitus näyttää osuneen nappiin. Viime vuonna se voitti päätösmatkan ja todennäköisesti sinne panostetaan myös nyt. Silloin kengät pidettiin jalassa kaksi ensimmäistä osamatkaa ja napattiin pois ennen ratkaisumatkaa. Sama taktiikka lienee käytössä myös nyt ja kaikki voimat koetetaan säästää pitkälle matkalle.on kyvyiltään tasoa super ja niiden puolesta se voi hyvinkin viedä seppeleen, mutta klassisesti se on itse itsensä pahin vastustaja. Ylienergisenä hevosena sille tulee usein alkulaukkoja ja on todennäköistä, että jollakin matkalla niin käy nytkin ja kokonaiskisa menee pilalle. Liika virtavuus ei myöskään ole hyvä kisassa, jossa voimia ei saisi mennä yhtään turhaan kouhottamiseen.ei alkukauden starteissaan vakuuttanut, mutta sillä on tähdätty vain ja ainoastaan kuningatarkilpailuun. Etelä-Pohjanmaan tamma ei ole juossut sitten juhannuksen, mutta sama kilpailuohjelma sillä oli myös vuosi sitten. Rovaniemellä se voitti mailin ja oli kokonaiskisan kolmas. Jos kunto on osattu rakentaa yhtä taitavasti, pystyy Ryti-Tyttö olemaan korkealla.kuuluu ehdottomasti tammojen parhaaseen tusinaan, Sillä on hurjat vauhtivarat ja uran 30 voittoa eivät ole sattumaa. Tänä vuonna Vilma Lyydia on kärsinyt kiimaongelmista, mutta jos sellaisilta vältytään tulevana viikonloppuna, pystyy Tuomas Pakkasen ajokki yllättämään.osallistuu kolmannen kerran kuningatarkilpailuun. Ensimmäisellä kerralla se oli Vermossa viides ja Rovaniemellä seitsemäs. Tammalla on ollut taipumusta nousta todelliseen huippukuntoon vasta kunkkareiden jälkeen. Viime kisoissaan Sanna Päivikkeen valmennettava ei ole suorittanut tasollaan ja niiden perusteella siihen ei osaa nyt suuremmin luottaa. Vahvana jyränä sillä todennäköisesti passaillaan kaksi ensimmäistä osamatkaa ja yritetään iskeä kolmella tonnilla.juoksee viimeisiä starttejaan, sillä se on kantavana. Kesä ei ole ollut koskaan sen etsikkoaikaa ja varsinkin tänä suvena meno on ollut melkoista hakemista. Ravi ei ole stemmannut ja muutenkin se on ollut kaukana parhaastaan. Huimariina ansaitsisi kruunun uralleen ja onnistumisen kuningatarkilpailusta, mutta hurjasti pitää parantaa, kyvyt toki sillä riittäisivät mihin vain.teki kovan juoksun Vermon maratonilla taistellessaan kuolemanpaikalta toiseksi ja sai sen myötä paikan seppelejahtiin. Hetviina on kärsinyt jo yli vuoden ravivaikeuksista ja sellaisille kuningatarkilpailun kilpailusavotta voi olla myrkkyä.on tehnyt tänä vuonna kovan nousun tammahuipulle. Se jopa voittikin kaksi avointa tammalähtöä, tosin ne eivät olleet kaikista tasokkaimpia. Ensikertalaisen kohdalla varsinkin päätösmatka mietityttää ja Sokru on ravannut joskus paremminkin kuin viime starteissaan.voitti jättiyllättäjänä Vermon 3100 metrin matkan. Lahden ratatallilla majaileva tamma saa kotikenttäedun, mutta lähes puskista kuningatarkilpailun tasolle nousseen tamman kovuus ei taida riittää vielä tänä vuonna parhaita vastaan.Pakka on todella sekaisin ja lähes kaikilla on realistinen mahdollisuus seppeleeseen. Pitkävedon puolella (peliaika päättyy lauantaina klo 14) muutama täysin mahdollinen tamma saa niin hyvän kertoimen, että pelivalinta kohdistuu siihen pelimuotoon. Voittajapelissä esimerkiksi Ryti-Tyttö tuskin saa kerrointa 30.Sävel-Taika (10x) 25 euroaRyti-Tyttö (30x) 15 euroaVilma Lyydia (30x) 10 euroaPelisuosituksen kokonaishinta 50 euroa.