Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 1.8.2019

Suosikki: 2 Lassic Point on sopivammassa tehtävässä kuin aikoihin ja suosikki, vaikka maili ei ole millään muotoa sen paras matka. Huippupaikka tasoittaa tietysti sitä murhetta aika lailla. Vermossa ruuna oli tauolta asiallinen kierrettyään 1. takasuoralla johtavan rinnalle. Saaliina oli kova täyden matkan ennätys, vaikka lopussa askel hieman painoikin.

Haastajat: 10 Rebel Rapid on tottunut menestymään. Ruuna palaa tauolta, mutta on tavannut olla sellaisiltakin aina hyvä. Takarivi on tietysti Lappeen pyöreällä radalla ja maililla iso miinus.

4 Joker Photo on kivunnut elämänsä iskuun 8-vuotiaana. Ruuna on pitänyt pienen tauon, mutta on viimeistelyhiitin perusteella heti iskussa. Iikka Nurmonen hyppää mielenkiintoisesti kyytiin ja valjakko on varmasti varottava.

5 Sundsvik Chamsin ehti tehdä monta hienoa juoksua ja viimeksi tämän kauden kuparinen poksahti vihdoin rikki, kun ruuna nousi 2. sisältä kiriin viimeisellä takasuoralla.

6 Tougherthantherest yllätti Lappeessa johtavan takaa ja oli viimeksi juoksunkulun uhri 5. ulkoa. Maililla voi olla vaikeaa, sillä aiemmin hevonen ei ole osoittanut mitenkään äärimmäistä kiihtyvyyttä auton takaa.

Yllättäjät: 3 Cicciolina Sisu väläyttelee toisinaan. Tamma voisi päästä nyt keulaan, josta into voi riittää paremmin. 7 Hunters Hero kulki edellisissä kärrylähdöissään laukkojen jälkeen hyvin, mutta paikka tietysti ahdistaa tällä kertaa.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Keulakamppailu käydään lähinnä ratojen 1,3 ja 4 kesken. Cicciolina Sisu on niistä sellainen jolla mielitään ahnaimmin johtoon, kun muu kaksikko voisi tyytyä mielummin selkäjuoksuihin.