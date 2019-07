Ravivihje: Toto64 Vermo 31.7.2019

Suosikki: 3 Stonecapes Respect jäi valmentajan mukaan Vermossa painamaan sen verran ohjille ettei jaksanut taistella ratkaisuhetkillä totosijoista. Alussa ohjastaja joutui käskemään tammaa taistossa keulapaikasta, minkä jälkeen vaihde jäi päälle. Tätä ennen nelivuotias voitti johtopaikalta Riihimäellä. Vermossa Stonecapes Respect kohtaa sopivan porukan ja tulee todennäköisesti pääsemään johtoon hallitsemaan lähdön tapahtumia. Siitä voitto on otettavissa.

Haastaja: 5 Treasure Of Pirate on kelpo avaaja muttei niin terävä että pääsisi alussa ohi suosikista. Ori on vahva menijä eli se pystyy pärjäämään muualtakin. Toissa kerralla ori oli hyvä neljäs johtavan rinnalta, mutta viimeksi juoksusta muodostui liian hankala eikä ohituksia 7. ulkoa nähty. Treasure Of Pirate menee koko ajan eteenpäin ja Vermon lähdössä sen kuuluu olla mukana ainakin kaksaritaistossa.

Yllättäjät: 6 Ruthless Chick oli voittostartissaan armoton johtavan rinnalta. Viimeksi tamma matkasi 3. sisältä ja oli tasainen viides. Viime kertaisella tasolla sijoitus kärjen tuntumassa vaikuttaa maksimaaliselta, mutta mikäli hevonen olisi yhtä hyvä kuin kuun alussa, voittoonkin on mahdollisuudet. 9 Sunnie kiri Teivossa tilaa saatuaan asiallisesti neljänneksi. Voimia jäi käyttämättäkin. Tamma on nousukunnossa ja yksi suosikkikaksikon vakavimmista uhkaajista. 10 Cracked Password voitti Riihimäellä 2. ulkoa. Viimeksi tamma teki asiallist jälkeä 4. ulkoa ja nousi rahoille. Starttaaminen on ollut viime aikoina katkonaista, mutta tällä kertaa starttiväli on hieman lyhyempi kuin viimeksi. 2 MAS Calypso pääsee kakkosradalta asemiin. Viimeksi kuuma keli ei ollut plussaa.

Pelijakauma: Ruthless Chick (6%) ja Sunnie (4%) ovat jonkin verran alipelattuja ja mahdutetaan suurempaan systeemiin mukaan.

Juoksunkulku: MAS Calypso päästää Stonecapes Respectin eteensä. Treasure Of Pirate tai Ruthless Chick juoksee toisen radan veturina.