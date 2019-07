Ravivihje: Toto5 Pori 30.7.2019

Suosikki: Nopea 5 Marcos Gallon on ollut kahden joukossa kuudesti kahdeksasta yrittämästä ja vaikuttaa lupaavalta aloittelijalta. Mikkelissä tuli outo laukka kiihdytyksessä, mutta tuolloin ruuna oli ensimmäistä kertaa takarivissä ja uudella kuskilla, joten kyseessä taisi olla työtapaturma. 4-vuotias on keulasuosikki ja se vetää varmasti siitä pitkälle.

Haastajat: 6 Queen of Pirates on myös nopea hevonen, joka on tällä kaudella jäänyt toton ulkopuolelle kahdeksasta startista vain kerran. Suosikin ohi tuskin on alussa asiaa, mutta sen takaa voisi irrota paikka. Viimeksi Vermossa tamma puristi hienolla volttituloksella ykköseksi juuri johtavan takaa.

3 Here Comes The Sun on väläytellyt, mutta kilpaillut katkonaisesti, eikä ole pystynyt pitämään tasoaan ihan tasalaatuisena. Ruuna siirtyi viime kisan jälkeen hovikuskinsa Tuomo Ojanperän valmennukseen ja se voi vaikuttaa suoritustasoon positiivisesti.

Yllättäjät: 2 Athletic Boss on sekin ollut toisinaan positiivinen, mutta suoritukset ovat ailahdelleet paljon. Valmentajan mukaan hevosen pitäisi palata lyhyeltä huolto- ja treenitauolta vireessä. 8 Cash In Press yllätti Jämsässä 2. ulkoa, mutta nyt rima on korkeammalla ja lähtöpaikka lähes toivoton.

Pelijakauma: Suosikkikaksikko erottuu aiheesta, eikä alustavassa pelijakaumassa ole ihmeitä.

Juoksunkulku: Marcos Gallon torjuu Queen of Piratesin, joka yrittää ahtautua sitten sen taakse. Keisari Kiltti osaa myös avata lujaa. Vauhti rauhoittunee terävän avauksen jälkeen nopeasti, vaikka mailia mennäänkin.