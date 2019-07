Ravivihje: Toto4 Oulu 29.7.2019

Suosikki: 1 Testimonial O.K. avaa kautensa uudessa kotimaassaan. Ori ei vakuuttanut Norjan ja Ruotsin starteissaan, mutta toki Oulun iltaraveissa taso ei ole yhtä korkea. Pitkä starttiväli, matkustaminen ja uusiin asioihin totuttelu voi viedä aikaa eikä oriiseen uskalla vielä tässä vaiheessa luottaa liikoja. Mielenkiintoinen lisä Suomen avoimiin lähtöihin on joka tapauksessa kyseessä. Ykkösradalta juoksun onnistuminen ei ole kirkossa kuulutettua, kun ori ei todennäköisesti ole alussa nopeimpia. Parasta Testimonial O.K.:ta tuskin vielä nähdään, mutta silti hevonen pystyy olemaan korkealla jo kapasiteettinsa puolesta.

Haastaja: Suosikin tallikaveri 8 Broadway Appolo alisuoritti Jämsässä keulapaikalta. Avaus oli kova, mutta matkavauhti rauhoittui ämän jälkeen niin selvästi että oriin olisi kuulunut kamppailla ainakin totosijoista. Liian suuria johtopäätöksiä ei yhden startin perusteella voi tehdä, ja ori kuuluu edelleen huomioida peleissä. Sitä ajaa huippukuski ja Broadway Appolo saattaa hyvänä avaajana päästä yllättävänkin hyviin asemiin.

Yllättäjät: 2 Bartender In kamppaili Kajaanissa johtavan rinnalta totoon ja 6 Good Dynamite oli samassa lähdössä tasainen sisäratajuoksulla. Ensin mainittu sai startin alle uudessa tallissa ja jälkimmäinen oli Joensuussa jonkin verran parempi 4. sisältä kovassa Atupemin voittamassa lähdössä. 3 Not Afraid nappasi Pihtiputaalla johtavan takaa pronssia hitaalla radalla. 9 Onirique puolestaan kuittasi Kajaanissa hopealle 3. sisältä. 7 Titan Arrow on jonkin verran tauluaan parempi menijä, jonka voitto olisi ylisarjassa ainakin pieni yllätys.

Pelijakauma: Bartender In (3%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Bartender In, Not Afraid ja Broadway Appolo ovat eturivin nopeimmat. Broadway Appoo pääsee keulaan, mikäli sillä satsataan lähtöön. Muussa tapauksessa Bartender In hoitanee vetotyöt.