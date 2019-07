Ravivihje: Toto4 Rovaniemi 28.7.2019

Suosikki: 9 Self Taught Beauty saa niukan suosikkiaseman avauskohteessa tauosta huolimatta. Tamma vaikutti 2-vuotisstarteissaan lupaavalta tapaukselta. Jo Bodenin starteissaaan se esitti vauhdikkaita otteita ja Oulussa nuiji kuolemanpaikalta väkisin voittoon. Osaavista käsistä tuleva tamma on treenannut taustajoukkojen mukaan hyvin ja luokaltaan Self Taught Beauty lienee lähdön paras hevonen.

Haastajat: 6 Mamacita on juossut etelässä tämänkertaista kovemmissa koitoksissa. Tammalla on ajettu monta kertaa varovaisesti ja paremmalla tuurilla voittoja se olisi pystynyt voittamaankin lähtöjään. Juoksuradan paikalta kovaa lähtevä tamma pystyy ottamaan keulat. 7 Kivarin Merengue suoritti hyvin varsinkin Oulun kakkossijoihin päättyneissä starteissa. Suvukas tamma tulee tähän kisaan arvoituksena pieneltä tauolta, mutta vaikuttaa niin luokakkaalta tapaukselta, että se on rastittava nopeasti kuiteille.

Yllättäjät: 11 Cankus What's Up on kyvykäs hevonen, jolla laukka poreilee vielä turhan paljon pinnassa. Jos tamma polkee ravia, niin se pystyisi haastamaan suosikitkin. 10 She Will Be on tehnyt asiallisia esityksiä viime starteissaan. Voittaakseen se tarvitsisi lisää puristusta loppukahinoihin. 8 Venture Cinderella on vauhdikas ja kehittyvä tamma, mutta voitto tulisi yllätyksenä tässä porukassa.

Pelijakauma: Self Taught Beauty ei ole edes suosikki, jota sen kuuluisi olla.

Juoksunkulku: Mamacita etenee juoksuradan paikaltaan keulaan, josta sillä myös ajetaan.