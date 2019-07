Ravivihje: Toto75 Joensuu 27.7.2019

Suosikki: 8 MAS Chili jäi toukokuun lopussa johtavan rinnalta neljänneksi, mutta tämän jälkeen tamma on napsinut pelkkiä voittoja. Ykköset ovat irronneet keulapaikalta ja taktiikka toukokuun lopussa kielii siitä, että hevonen olisi makeimmillaan vapaalta radalta. Kysymysmerkkejä on siksi suljetulta radalta olemassa, mutta mikäli juoksu onnistuu, on tammaa paha lyödä.

Haastajat: 10 Enjoy Pepper kiri Teivossa kärkeen 4. sisältä. Viimeksi tamma otti pakilta katapulttistartin ja eteni johtopaikalle, mistä voitto tuli varmasti. Enjoy Pepper avaa ravilla terävästi ja pääsee takamatkaltakin asemiin. 7 Little Blue Angel ei viime starteissaan pystynyt parhaimpaansa ja Kajaanin jälkeen tammaa on hoidettu. Nelivuotiaalla on kykyjä paljon nähtyä parempaan, sillä tämä kausi on tuottanut vasta yhden ykkössijan. Valmentajan mukaan voittoja olisi voinut tulla enemmänkin, mikäli asiat olisivat menneet suotuisammin. Tauolta hevonen on arvoitus Joensuussa. Sopivalla selkäjuoksulla se pystyy osallistumaan taistoon parhaista paloista.

Yllättäjät: Suosikkikolmikon jälkeen tulee väliä muihin. Pehmeä rata ei käynyt Pihtiputaalla matalaliikkeiselle 2 Boulder Pearlille. Tuomas Pakkanen povasi sille yllätysmahdollisuutta. 16 Black Mayan tehtävä ei nimien puolesta olisi mahdoton, mutta kierrettävää on sen verran paljon edessä että voitto olisi yllätys. Oulussa tasaisesti 4. ulkoa kirinyt tamma kuuluu kuitenkin aikaisin peleihin mikäli suosikkikolmikkoa varmistelee. 3 Blue May lopetti viimeksi 3. sisältä erittäin tasaisessa maaliintulossa hopealle. Tälläkin kertaa hyvä juoksu voi olla tiedossa. 14 Aira Cloc oli Lappeen startin perusteella menossa oikeaan suuntaan, mutta Vermossa tamma taipui pahoin reippaan matkavauhdin jälkeen. 13 Essi van Press sai Ylivieskassa startin alle, mutta valmentaja ei odottanut tamman parantavan niin paljoa että voitto olisi realistinen lopputulema. Hannu Torvinen ottaa tuntumaa tauluaan parempaan 5 Case Carolineen.

Pelijakauma: Boulder Pearl (2%) on jäänyt liian vähälle huomiolle. MAS Chili (49%) on yksi kierroksen varmaehdokkaista.

Juoksunkulku: Little Blue Angel pystyy nappaamaan keulat mikäli sen startti sujuu suunnitellusti. Muussa tapauksessa Case Caroline hakee keulat haltuunsa. Myöhemmin johtopaikka saattaa olla tarjolla MAS Chilille.