Ravivihje: Toto65 Vieremä 26.7.2019

Suosikki: Puolet starteistaan voittanut 1 Was Wegas oli Kaustisella jälleen kerran mainio taisteltuaan kovan MAS Chilin rinnalta 11,5-lopetuksessa totoon. Oriin pitäisi saada sisäradalta puolustettua johtopaikka, eikä sitä ole varmastikaan helppo ohittaa sen jälkeen. Tiukkoja haastajiakin kuitenkin riittää.

Haastajat: Ykköshaastajaksi nimetään 2 Indyana Joness, vaikka kansa on eri linjoilla. Sekin on voittanut puolet starteistaan lyhyellä urallaan. Isokokoisella hevosella on varmasti vaikeuksia voltin kakkoselta ja todennäköisesti myös Vieremän tiukoissa kaarteissa, mutta luokaltaan se ei häpeä suosikillekaan. Viimeksi tuli laukka lähtösuoran päässä, mutta huoltotauolta hevonen voisi olla tasapainoisempi.

14 Bismarck Comery on pelikansan selvä kakkossuosikki, mutta ruunan tehtävä on takamatkan takarivistä ennakkoon melko mahdoton laatua. Paalun kova kaksikko voisi pystyä Vieremälläkin 15-tulokseen ja siitä voi laskea mitä Bismarck Comeryn pitäisi kierrellen mennä. Tuore Toto64-keulavoittaja on toki hyvä hevonen tähän seuraan, mutta voitto vaatisi nyt tuuriakin.

Yllättäjät: Suomessa syksyllä aloittanut, mutta parin startin jälkeen loukkaantunut 10 Uomo Show voisi olla jättiyllättäjä, sillä se antoi näyttöä kyvyistään marraskuussa. Valmentaja on tosin taukokommenteissaan aika maltillinen. 6 All In Laddie kiri lujaa Joensuussa ja meni ennätyksensä Mikkelissäkin, mutta ei vain tainnut siellä olla omimmilaan maililla. 7 Rebel Mauritz puristi viimeksi ykköseksi johtavan takaa, mutta nyt juoksu menee vaikeammaksi ja vastassa on kovempia. 11 Erica Field ja 12 Fakir Nyx ovat kunnossa, mutta näistä asemista rahasijakin on onnistuminen. 16 Lewis Li voitti kesäkuun alussa Toto75-lähdön keulasta ja Joensuussa tavallisen johtavan takaa, mutta nyt lähtöasetelmat ovat aivan mahdottomat.



Pelijakauma: Was Wegas (52 %) on oikea suosikki, mutta Indyana Jonessin (9 %) kuuluisi olla sitä paljon lähempänä. Bismarck Comery (30 %) on lähes mahdottomissa asemissa ja aivan liikaa luotettu. Uomo Show (1 %) ei ole luokaltaan mikään pinnan hevonen, vaikkakin tauolta arvoitus.

Juoksunkulku: Was Wegasin pitäisi pystyä puolustamaan johtopaikka, sillä paalulla ei vaikuttaisi olevan mitään raketteja.