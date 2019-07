Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 25.7.2019

Suosikki: 3 Orlando Knick on sopivassa tehtävässä selvähkö ykkösmerkki. Ruuna kilpailee hyvässä kunnossa, mistä osoituksena positiivinen kiri toissa kerralla Vieremällä. Viimeksi Torniossa kuusivuotias ei tasavauhtisena menijänä pystynyt vastaamaan rytminvaihdokseen mutta piti varmasti kolmanneksi. Lähtöpaikka on hyvä ja ruuna pystyy paljoon juoksulla kuin juoksulla.

Haastajat: 7 Finally Famous on kapasiteettinsa puolesta kova peli tällaiseen lähtöön. Ruuna on epäonnistumisaltis ja tauolta arvoitus, mutta mikäli suosikkia varmistelee, kuuluu ruuna aikaisin peleihin. 2 Love de Villeneuve on hyvä avaaja, joka pääsee alussa asemiin. Sillä saatetaan kokeilla keulasta tauosta huolimatta. 6 Strait Iron on tauluaan vaarallisempi menijä, jonka tämä kausi on lähtenyt mollivoittoisesti käyntiin. Ruuna pystyy parempaan.

Yllättäjät: 5 Hamis Fameraiser on hyvä avaaja, joka pystyy sopivalla juoksulla olemaan yllättävän korkealla. Siltä saatetaan riisua kenkiä tähän kisaan, mikä olisi etu. 9 Fade To Jam laukkasi Oulussa maaliin, mutta juoksu hyväksyttiin. Ruuna on parhaimmillaan tasaisen kovalla tempolla kun taas taktiikkajuoksulla se ei innostu taistelemaan. 4 Tut A P sai tauon jälkeen toisen startin koneeseen, ja esitykset paranevat kaiken aikaa. Vielä tässä vaiheessa sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä saavutus. 8 Flirt Fortuna on kilpaillut tätä kovemmissakin tehtävissä, mutta kasirata pudottaa sen osakkeita tuntuvasti. 10 Earn N'Burn on toistaiseksi flopannut. 11 Daddy's First laukkasi Torniossa maalisuoralle kaarruttaessa takaporukoissa ja oli tämän jälkeen tasainen. 1 Cash Lanella kokeillaan tässä kisassa jenkkikärryjä.

Pelijakauma: Hamis Fameraiser (2%) on turhan unohdettu, joten ruuna saa paikan kupongilta.

Juoksunkulku: Love de Villeneuve katsoo keulat ja kaksikko Tut A P - Hamis Fameraiser pyrkii tämän taakse. Orlando Knick tai Finally Famous juoksee toisen radan veturina.