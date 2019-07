Ravivihje: Toto64 Vermo 24.7.2019

Suosikki: Lämminveristen matalassa sarjassa vaikeutta tuo hevosten rutinoimattomuus. 5 Talisman Avenger vaikuttaa hevoselta, joka voi nousta sarjoissaan nopeasti. Ruuna voitti Teivon starttinsa varmasti, vaikka ravasi molemmissa pääosin johtavan rinnalla ja niissä kisoissa taisi jäädä varaakin. Siinä välissä 4-vuotias hermostui Kokemäen Nuorten Sarjassa laukalle, mutta kulki sen jälkeen hurjasti ja oli vielä kolmas maalissa, vaikkakin koki sitten lähdön jälkeen hylkäystuomion. Voltin vitoselta laukkariski on olemassa, mutta ravilla suosikki on lähellä ykköstä.

Haastaja: 15 Truedream A.F. vaikutti jo Suomen debyytissään vauhdikkaalta, vaikka itse kisa meni pieleen. Vermossa tuli komea voitto vielä laukan jälkeenkin ja viimeksi hevonen oli mainio Turussa keulasta, vaikka joutui taipumaan aivan mielettömän esityksen kengittä ja jenkeillä tehneelle Driverlanelle. Mika Taittonen pamauttanee takamatkan juoksuradalta nopeasti kohti keulapäätä.

Yllättäjät: Suosikkikaksikko on vakuuttanut siinä määrin, että muiden voitto olisi pieni yllätys. 3 Girl's Wish aloitti viimeksi Tom Erikssonilta voitolla, mutta kisa oli mauton ja hajuton lounasravilähtö. Ykköseen riitti 17,7-vauhtinen kirikierros 3. ulkoa ja siitä pitää kyllä parantaa hurjasti, kun rima nousee nyt selvästi. 4 Andover Star on aloittanut uransa totosijoilla ja tuntuu kehittyvän hyvää tahtia joka starttiin. Ari Moilanen hyppää ensimmäistä kertaa Markku Niemisen valmennettavan kärryille. Teivossa ruuna putosi kovan Donna Leonoran kyydystä, mutta tuli kirilenkin 15,8. 12 My Ways Not Yours puristi Vermossa johtavan rinnalta kirilenkin positiivisesti 15,9. 10 Cover Princess sai viimeksi sisältä myöhään tilaa ja lopetti hyvin. Tamma on selvästi kehittynyt kilpailijana ja tekee vihdoin paremmin totta. Tavoitteena on varmasti jälleen suojajuoksu, mutta 4-vuotias osaa kiriä lujaa, kun tilaa löytyy sopivasti. 9 Zolacen taukokisa meni juoksunkulun kannalta hankalaksi ja 3-vuotias on hieman riviään vaarallisempi.



Pelijakauma: Suosikkikaksikko saisi erottua selkeämmin ja on aika tasaväkinen. Girl's Wish (20 %) on selvästi liikaa luotettu, samoin My Ways Not Yours (12 %).

Juoksunkulku: Aloittelevien hevosten kiihdytys on arvoituksellinen, mutta eiköhän joku pelatuista etene lopulta johtoon. Suosikin ykkösagenda lienee päästä ravilla matkaan. Truedream A.F:llä ajetaan takamatkaltakin hyvin todennäköisesti aktiivisesti eteenpäin.