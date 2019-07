Ravivihje: Toto5 Teivo 23.7.2019

Suosikki: 4 Fullhand Comery on saanut jatkuvasti huonoja lähtöratoja ja tehnyt niiltä hyviä juoksuja. Vähänkin paremmalla tuurilla voittoja voisi olla enemmänkin taulussa. Viimeksikin se pääsi sujuttelemaan näppärästi porukan hänniltä toista rataa pitkin kärjen tuntumaan, mutta vapaat kiriladut aukenivat voittoa ajatellen hieman liian myöhään. Ruuna on saanut pitkästä aikaa hyvän lähtöpaikan ja nyt on valmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan mukaan tarkoitus laittaa jenkit perään ja ottaa sekki pois. Varustemuutokset voivat tuoda lisävaihteita entisestään ja hyvin todennäköisesti Fullhand Comery pääsee keulaan. 2600 metrin matkoilla vauhti menee hyvin usein korostetun hiljaiseksi ja Mika Forssin ajokki on perustellusti iso suosikki.

Haastajat: 10 MAS Cory suorittaa tasaisen varmasti ja siltä irtoaa suojajuoksulla terävä kiri. Viimeksi se sai kolmannesta sisältä kiritilat loppusuoran alussa ja tuli porukan parasta kyytiä kolmanneksi. Viimeiset 400 metriä ruuna kiri 10,7-vauhtia. Fullhand Comerya lukuun ottamatta lähtö olisi nyt viime kertoja helpompi, mutta kymppiradalta juoksusta uhkaa tulla liian vaikea voittoa ajatellen, varsinkin jos matkavauhti menee mateluksi.

Yllättäjät: 9 Hola Alejandro juoksi viimeksi vauhtijuoksussa johtavan rinnalla ja toisessa ulkona. Ravi mureni jo hyvissä ajoin, eikä menestystä olisi tullut ilman laukkaakaan. Sitä ennen Vermossa ruuna nostettiin neljännelle viimeisen takasuoran alussa, hieman sen jälkeen tuli laukka, mutta Jere Kiveisen ajokki lopetti vielä kulisseissa vauhdikkaasti. Ysiradalta on tiedossa nyt hyvä reissu. 6 Gracelyn on hyvä tamma, joka on tulosrivistöään paremmassa iskussa. Härmässä se lopetti takapareista lujaa ja viimeksi Porissa jäi kenties voittovoimissaan pussiin johtavan taakse. Jonny Länsimäen ajokki lähtee kovaa matkaan ja se voi hyvinkin saada ensimmäiset keulat, mutta meneväisen oloiselle hevoselle 2600 metrin matka ei välttämättä ole optimaalisin. 2 Westcoast Deimos ei ole vielä urallaan voittanut, mutta tehnyt muuten asiallista jälkeä. Nyt se saanee loistoreissun toisessa-kolmannessa sisällä, jollaisella kolkuttelee taas totosijoja. 3 Johnny Begood avasi viimeksi Ari Mäntyniemen treenistä lupaavalla esityksellä. Pitkältä tauolta palannut ori hyökkäsi toisesta ulkoa loppukurviin mentäessä, mutta laukkasi 350 metriä ennen maalia. Hyppyyn paloi hyvin todennäköisesti kärkipään sijoitus. Startti vei varmastikin paljon eteenpäin ja Johnny Begood tulee vielä pärjäämään. 8 Estelle Nordique on ranskalaiseen tapaan vahva jyrä, jolle 2600 metrin matka on iso plussa. Paikka on nyt kurja ja viime kerran esitys jätti kysymysmerkkejä, kun se itselleen harvinaiseen tapaan väsyi johtavan rinnalta ja laukkasi lyötynä. Laukka on muutenkin ollut turhan pinnassa.

Pelijakauma: Fullhand Comery on T5-rivin todennäköisin voittaja ja se on oikein pelattu (60%). MAS Cory (22%) on kerännyt liikaa peliä. Ylläriosaston hevosista Gracelyn (0,7%) on kummallisen unohdettu.

Juoksunkulku: Westcoast Deimos, Nelson Avenger ja Gracelyn tappelevat alussa johtopaikasta. Fullhand Comerylla ajetaan rauhallisesti eteenpäin ja se päässee varhaisessa vaiheessa juoksua keulaan. Matkavauhti lienee todella maltillista.