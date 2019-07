Ravivihje: Toto4 Oulu 22.7.2019

Suosikki: 5 Global Solidarity on saanut lisää tasaisuutta otteisiin ja menestystä on tullut upeasti. Härmässä ruuna kiersi etusuoralla eteenpäin johtavan rinnalle, mistä hevonen otti vakuuttavan voiton antamatta senttiäkään periksi. Global Solidarity on voittanut yli puolet kauden kisoistaan ja se starttaa suosikkina matkaan Oulussa vaikka starttiväli onkin pitkähkö.

Haastajat: 7 Don Juan Sisulla ajetaan ennakkotietojen mukaan kengittä, mikä auttaa valmentajan mukaan oritta. Se oli Kaustisella kelpo kolmas johtavan rinnalta, missä hevosen etunen jäi valmentajan mukaan hieman alle. Kengittä ravi voi sulavoitua selvästikin. Don Juan Sisu on selvästi tauluaan vaarallisempi maanantaina. 8 Willy Wingston ehti Kajaanissa kolmanneksi 2. ulkoa juostuaan kaukana kärjestä. Tätä ennen ruuna otti voiton johtavan rinnalta. Willy Wingston on monipuolinen kilpailija ja menee juostavan matkan. Johtavan rinnaltakin ruuna pystyy olemaan tototaistossa, mutta kyseiseltä juoksupaikalta yli kahden ja puolen kierroksen matkan voittaminen ei ole koskaan helppoa. Hyvänä avaajana ruunalla on mahdollisuus päästä jopa keulaan. 2 Only Eyes Broline jäi tauolta paluussaan pussiin. Loistopaikalta ori pystyy haastamaan suosikkitrion. Hyviin asemiin tähtäävä 1 Fade To Jam on parhaimmillaan tasaisen reippaalla tempolla. Taktiikkajuoksuissa ruuna saattaa menettää matkan aikana motivaation. Juostavaa matkaa on vaikea laskea ainakaan miinukseksi. 6 Loving You Deeply nousi Torniossa lähtölaukan jälkeen viidenneksi ja väläytti nousuvirettään.

Pelijakauma: Don Juan Sisu (16%) kiinnostaa eniten ja oriissa on ainesta ideavarmaksi, kun Global Solidarity (44%) on noussut ylipelatuksi.

Juoksunkulku: Willy Wingston hakee keulat Wilda Tigern Jackilta. Tämän jälkeen Don Juan Sisu saattaa edetä johtopaikalle ohi tallikaverin.