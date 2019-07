Ravivihje: Toto75 Mikkeli 21.7.2019

Suosikki: St. Michelin suosikiksi nousee 2 Makethemark, joka on ottanut tälle kaudelle askeleen eteenpäin ja viimeistään Elitloppetin kolmossija nosti sen Ruotsin parhaimpien lämminveristen joukkoon. Viime aikoinakin esitykset ovat olleet hyviä, sillä Bodenissa edelle jäi vain Propulsion. Jarlsbergissa Makethemark kiri 2. ulkoa kärkeen, mutta viimeisellä satasella italialainen Vitruvio jyräsi edelle. Näyttöjen puolesta Makethemark on suosikki, mutta lähdön voittaminen ei tule olemaan helppoa toista ja kolmatta rataa pitkin, kun sisärata vetää vähintään tasaista 09:ää alusta loppuun.

Haastajat: 1 Chief Orlando paransi selvästi Kaustiselle, missä ori teki kauden parhaan esityksen johtopaikalta. Tarvittaessa kuusivuotias olisi pystynyt menemään kovempaakin, jos rinnalla olisi ollut joku haastamassa. Vaikka Chief Orlando avaakin hyvin, 4 Pastore Bobille se ei pysty mitä todennäköisimmin vastaamaan. Mikäli juoksu onnistuu, Chief Orlando on mukana taistossa 80000 euron ykkösrahoista. 7 Next Direction oli Kouvolassa johtopaikalta kakkonen Kymi GP:ssä. Viimeksi ruunalla ei satsattu lähtöön, kun ulkoratojen kunto ei ollut ohjastajan mieleen. Next Direction pystyy avaamaan erittäin terävästi ja mikäli Pastore Bobilla ajetaan selästä, nähtäneen Next Direction johtopaikalla. 3 Cameron Evo oli Lahdessa nousemassa Suur-Hollola -ajon sankariksi, mutta laukka maalisuoralla erittäin rajussa vauhdissa johti hylkäykseen. Cameron Evo ei ole alussa nopeimpia ja tulee juoksemaan parijonossa mitä todennäköisimmin 2-4. ulkona. Reippaalla matkavauhdilla oriilla on sauma yltää kokrealle. 6 Ranch Kelly teki Suur-Hollolan finaalissa upean juoksun johtavan rinnalta ja jatkaa upeassa vireessä. Kärjen ylivauhti auttaisi kummasti. 8 Disco Volante oli viimeksi Årjängissa tasainen sisäratajuoksun jälkeen. Tätä ennen ruuna tsemppasi johtavan rinnalta mukavasti perille. Voitto yllättäisi näistä asemista. 4 Pastore Bob alisuoritti pahoin Kalmarissa johtopaikalta. Viimeksi ruuna oli parempi juostuaan johtavan takana Perfect Spiritin voittamassa lähdössä, mutta otteiden on edelleen petraannuttaa että voitto on mahdollinen. Kuusivuotias ei ole tällä kaudella ollut yhtä vakuuttava kuin viime sesongilla. Juoksu kärkipäässä on nopealle lähtijälle joka tapauksessa tarjolla. 5 Bucks To Burn on tuplannut voittosummansa tällä kaudella ja tekee vasta nousua kovimmalle tasolle. Ruuna kiri Bodenissa mainiosti loppua 4. ulkoa ja viimeksi kuusivuotias otti omansa johtavan rinnalta vakuuttavaan tyyliin. Bucks To Burn kilpailee nousuvireessä ja se pystyy petraamaan viime kisasta. Kyseessä on hyvä avaaja.

Pelijakauma: Next Direction (11%) maistuu.

Juoksunkulku: Chief Orlando tekee kaikkensa pitääkseen johtopaikan, mtta Pastore Bob pääsee räjähtävämpänä lähtijänä edelle. Tämän jälkeen Next Direction saapuu välittömästi kysymään keulapaikkaa itselleen ja saa haluamansa. Bucks To Burn avaa myös hyvin ja kiertää toisen radan veturiksi. Chief Orlando pyrkii nostamaan tilaisuuden tullen toiselle radalle.