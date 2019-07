Ravivihje: Toto75 Mikkeli 20.7.2019

Suosikki: Cartivet Meeting -finaali on luonnollisesti tasokas, sillä voittaja nappaa komeat 10000 euroa. 14 Ypäjä Louvre on 5-vuotias, jonka fyysikalla noustaan sarjoissa vielä jonkin aikaa. Vermon pitkällä matkalla ori lopetti keulasta kymppiä ja oli suorastaan jäätävä. Pelisuosikki on lähdön paras hevonen, mutta tätä kisaa ei ole ihan ongelmatonta voittaa kierrellen takamatkalta.

Haastajat: 9 Enjoy's Paycheck hävisi edellisellä karsinnassa keulasta vain niukasti. Yli puolet starteistaan voittanut ori osaa sen taidon, mutta ei ole aina mitenkään luotisuora ja luvassa oleva kiertely vastustaa toisinaan. Jämsässä saatiin hieno kuntonäyttö, vaikka lähtö oli helppo. 6-vuotias polkaisi sille radalle komeasti hätistelemättä 13,1 viimeisen tuhannen.

10 Hard To Trick jäi Kuopiossa pussiin voittajan taakse, mutta on sen kisan molemmin puolin napsinut vakuuttavia voittoja. Voitot ovat tulleet viime aikoina johtopaikalta, mutta tamma osaa kiriä parijonostakin.

Paalun hevosilla on aika paljon vähemmän rutiinia ja kovuutta, kuin takamatkalaisilla, mutta laatua löytyy ja voittaja voi aivan hyvin tulla perusmatkaltakin. 1 Brisenda torjui Mikkelin karsinnassa keulasta varmasti 6 Santo Grialin. Tamma lähtee voltista epävarmemmin, eikä sitä ole sillä paljon ajettukaan.

Santo Grial on suorittanut jatkuvasti vahvasti, vaikka onkin väistellyt hieman ykkösiä tämän kauden. Hevoselle tulee nyt ensimmäistä kertaa vetolaput. Se on oikein mielenkiintoinen lisäys ja ruuna on niukasti paalun ykkösmerkki.

8 Tonight Leader voitti Vieremän karsinnan pitkällä kirillä varmasti ja oli sitä ennen Ilkka-ajossa hyvä kolmas sisäratajuoksulla.

Yllättäjät: Lähdössä on liuta hevosia, joilla on potentiaalia yllättää, jos juoksu natsaa täydellisesti. 11 Johnny Flame hallitsi Kuopiossa keulasta, kun Hard To Trick jäi sen taakse pussiin. 15 Vie de Dream kiri Kuopiossa vaikeista asemista komeasti edellisten väliin. 2 Larry Bell, 3 An-Andree, 4 Just a Flirt ja 5 Moves Like Jagger mahtuvat paalulta vielä isompiin revityksiin.

Pelijakauma: Oikein haastava pelilähtö, jossa on arvioiden suhteen hieman sormi suussa. Pelataan leveästi.

Juoksunkulku: Kiihdytys on arvoituksellinen, sillä paalun hevosilla on ajettu verrattain vähän voltteja varsinkin viime aikoina. Brisendalla ja Santo Grialilla ainakin tahdotaan johtoon. Takamatkalla on useampikin hevonen joilla voisi suunnitella aikaista hyökkäystä, mutta jos tempo on kuten oletettua tasaista reipasta, niin ei sekään häävi vahtoehto ole.