Ravivihje: Toto4 Forssa 19.7.2019

Suosikki: 7 Tequila Arette joutui Porissa taivaltamaan johtavan rinnalla eikä olisi menestynyt ilman loppukurvissa tullutta laukkaakaan. Härmässä tamma kiersi väkevästi ykköseksi ja voitti lopulta helposti. Forssassa tamma kohtaa sopivan vastuksen ja tulee todennäköisesti pääsemään johtopaikalle, mistä sen ohittaminen ei ole yksinkertainen tehtävä.

Haastajat: 11 Real Red on jatkuvasti kilpaillut tasokkaissa lähdöissä eikä Forssan nimilista yllä samalle tasolle. Silti tammalla on paljon kierrettävää ennen kuin voittokukat voidaan sille ojentaa. Härmässä kuusivuotias kiri 4. sisältä mainiosti ja vain Global Solidarity jäi ohittamatta. Lahdessa Real Red nousi varmasti kolmanneksi sisäratajuoksun jälkeen selvästi kärkiduolle häviten. 6 Expanse's Tornado pyrkii hyvään paikkaan kärkipäässä, mistä tamma pystyy palaamaan voittokantaan. Toissa kerralla Turussa hevonen teki hartiavoimin töitä 6. ulkoa ja viimeksi se suoritti mukavasti 5. sisältä.

Yllättäjät: 15 May Rose on hyväluokkainen tamma, jonka voittosumma voisi olla erilainen mikäli ikäluokkalähdöissä olisi tuurit olleet viisivuotiaan puolella. Tallikommenttien mukaan Ville Mäkelä tuo tamman varsin valmiina viivalle eikä menestys yllättäisi valmentajaa. 16 Partytime kilpailee hyvässä iskussa, mutta heikolta lähtöpaikalta menestyminen voi olla liikaa vaadittu. 1 Our White Star pääsee makoisaan paikkaan kärjen taakse, missä tamma on juossut parissa edellisessä kisassa ja ottanut hyvät sijoitukset. Voitto vaatisi hieman lisää. 9 Rose Coger jäi viimeksi johtavan rinnalle eikä menestynyt. Oikein tarkalla juoksulla tamma omaa yllätyssauman vaikka se joutuukin starttaamaan täysin eri asemista viime kisoihin verraten. Juostava matkakin vaihtuu.

Pelijakauma: May Rose (4%) on unohdettu, mutta muuten varsin oikein pelattu kohde.

Juoksunkulku: Tequila Arette hakee johtopaikan nimiinsä avauspuolikkaan aikana. Toisen radan veturiksi ei ole tunkua, kun vahva May Rosekin palaa paussilta eikä sillä välttämättä heti ajeta kovin aktiivisesti.