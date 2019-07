Ravivihje: Toto65 Pori 18.7.2019

Suosikki: 7 Herman Halm ei innostunut Turussa lainkaan toisten takaa, mutta Mikkelissä ruuna kiskoi keulassa avauslenkin kymppiä ja voitti hallitusti. Ruuna ailahtelee, mutta pystyy hyvänä päivänään kiskomaan mailin kovaa läpi.

Haastaja: Ykköshaastaja 1 Diva Hossin taktiikka ratkaisee paljon. Tamma pystynee puolustamaan keulapaikan aluksi ja onkin mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun Torvisen veljekset ovat etusuoralla rinnakkain. Diva Hoss on parempi selkäjuoksulla, mutta maililla saatetaan koittaa kamikazetaktiikkaa. Valmentajan mukaan hevoselle haetaan tässä uutta ennätystä.

Yllättäjät: Muilla taitaa olla mahdollisuudet vain, jos suosikit ajavat tosissaan toisiaan päin ja vauhti on hurjaa, mutta melko epätodennäköistä sekin on. 8 Wall In Carlina on ollut kovissa lähdöissä viimeisissään asiallinen, mutta paikka on paha. Turussa juoksusta tuli ihan mahdoton alun kiertelyineen. 5 Kat's Commander on tehnyt viime ajat maileilla ihan kelpo esityksiä. 6 All Ready Match kaipaisi loppuun lisää puristusta, mutta talli on hurjassa vireessä ja josko se tarttuisi tähänkin ruunaan. 9 Beauty Erin on parantanut ja voisi saada pidettyä alussa Diva Hossin selän. Tamma on kuitenkin pohjimmiltaan enemmän seurailija- kuin voittajatyyppi.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Diva Hoss pitää aluksi johtopaikan ja Beauty Erin liimautuu sen kantaan. Herman Halmilla ajetaan ulkoa voimalla eteenpäin ja keulapaikka voisi olla jossain tapauksissa tarjolla, mutta se on ihan fifty-sixty -tilanne.