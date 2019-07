Ravivihje: Toto64 Vermo 17.7.2019

Suosikki: 16 Vilju on ollut pysäyttämätön jo pitkään. Ruuna on voittokulun myötä kerännyt tällä kaudella paljon rahaa, mutta valmentajan mukaan pohjien katsominen on ollut viime aikoina kaukana. Lappeessa kuusivuotias joutui töihin lyhyen alkulaukan jälkeen, mutta tilanne näytti paljon paremmalta jo viimeisellä takasuoralla, kun Vilju oli suorittanut tukun ohituksia ja edennyt johtohevosen rinnalle. Siitä ruuna voitti varmasti. Viimeksi Vilju kiersi helppoon voittoon 6. ulkoa, kun kärki oli hurjastellut alussa 21-vauhtia. Vilju on valmentajan mukaan voltista huonompi lähtijä kuin auton takaa, mutta tärkeintä on saada hevonen ravilla matkaan. Laukatessaan ruuna antaa hypyn yleensä nopeasti alas. Vilju kohtaa sopivan vastuksen ja voittokulku on lähellä jatkua.

Haastajat/yllättäjät: 7 Eetu Rols juoksi Riihimäellä 8. ulkona, mistä ruuna oli taukotasainen. Viime kaudella mainiosti mennyt ruuna pystyy parantamaan ja totosija on mahdollinen. Suosikin lyöminen voi olla liian kova pala purtavaksi. 9 Elitloppet jäi Porissa alussa startattuaan samalta lähtöpaikalta kuin Vermossa. Loppua ruuna kulki mallikkaasti ja kiersi upeasti ykköseksi. Viimeiset 1900 metriä Elitloppet kulki 25:n pintaan. 6 Voima-Simo menee matkan. Ruuna eteni Jämsässä etusuoralla lyömään löylyä keulahevoselle ja oli hyvä kakkonen. 8 Packer nousi Riihimäellä 2. ulkoa kelpo tyylillä hopealle ja 10 Hilipee Lappeessa hyvällä selkäjuoksulla kärjen tuntumaan. 11 Wihtori teki Lappeessa vahvan esityksen johtavan rinnalta ja on rankingissa Hilipeetä edellä vaikka joutuukin tällä kertaa starttaamaan tämän kanssa samalta viivalta eikä saa 20 metrin etumatkaa alussa. 12 Adven Ture lopetti Lahdessa 3. sisältä asiallisesti kolmanneksi. Hyvällä juoksulla sijoitus kärjen tuntumassa on jälleen otettavissa. 4 Välkyn Vesku voitti Loviisassa varmasti 2. ulkoa. Riihimäellä ruuna otti alussa laukan ja menetti saumat voittoon, mutta pystyi kuitenkin nousemaan vahvasti totoon. 2 Alvaron tähtää hyvältä lähtöpaikaltaan tarkkaan juoksuun kärjen tuntumassa.

Pelijakauma: Vilju (69%) on rivin todennäköisin voittaja ja kelpaa varmaksi.

Juoksunkulku: Alvaron johtaa alun ja odottaa selkää eteensä. Välkyn Vesku saattaa hakea johtopaikan nimiinsä, mikäli pääsee nelosradalta hyvin taipaleelle. Myös 7 Eetu Rols voi olla halukas pokkaamaan piikkipaikka talteen. Vilju tekee ratkaisun ajoissa takajoukoista.