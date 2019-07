Ravivihje: Toto5 Lahti 16.7.2019

Suosikki: 6 Chapitre Un ei ole vielä urallaan voittanut, mutta esitykset ovat olleet sellaisia, että oriissa voi olla ainesta ikäluokkalähtöihinkin. Toissa kerralla Lahdessa Juha Utalan ajokki kiri seitsemännestä ulkoa päätöstonnin 13-vauhtia ja punnersi umpirehdisti toiseksi hyvätasoisessa Nuorten Sarjassa. Taakse jäi muunmuassa Samvais. Viimeksi se juuttui kuolemanpaikalle, josta tuli hyvin perille asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. Nyt vastus helpottuu viime startteihin nähden ja Chapitre Un voi saada vastustajilta kunnioitusta keulapaikan muodossa. 3-vuotiaan ravi on vielä toistaiseksi ajottain hapuilevaa, eikä laukka saa yllättää.

Haastajat: 9 Homehill's Hugo matkasi viimeksi Teivossa seitsemännessä ulkona, josta tehtävä oli tukala ja selätkään eivät kirissä vetäneet. Ruuna kiri taustalta 13,8-vauhtia viimeiset 700 metriä ja heti maalin jälkeen se oli jo toisena. Sitä ennen Lappeessa Homehill's Hugo tuli keulasta hyvin perille asti kymppiavauksen jälkeen. Ysiradalta on tiedossa hyvä reissu ja Jyrki Tammimetsän ajokki nousee lopussa kärkitaistoon. 11 Hashtag jaksaa jyrätä ja se on näissä lähdöissä aina varteenotettava tekijä, kun vain menee ravia. Alustava peliosuus on aivan liian korkea, sillä juoksusta tulee vaikea ja laukkariski on edelleen iso.

Yllättäjät: 5 Classic Red avaa lujaa ja suojajuoksun siltä irtoaa terävä kiri. Vermon startissaan ruuna sai johtavan takaa tilaa liian myöhään ja hyvin todennäköisesti se olisi voittanut aiemmin tilaa saadessaan. Viimeksi Lappeessa se kiri asiallisesti takapareista ja oli toista rataa juosseista paras. 15 Je Suis Justine on tehnyt kovissa lähdöissä hyviä juoksuja. Luokka tammassa on niin kova tähän lähtöön, että lähtörataan on reagoitu pelimielessä liikaa. 14 Ellie C. on vauhdikkaan oloinen tapaus, joka ei ole vielä parasta osaamistaan päässyt näyttämään. Viimeksi Mikkelissä tamma jäi voittovoimissaan johtavan taakse pussiin. 10 Rahart kiri viimeksi Mikkelissä takajoukoista hyvin kolmanneksi ja vielä hieman parantaesssaan se pystyisi voittamaan näitä lähtöjä, mutta kaipaisi lisää kovuutta loppumetreille. 2 Cosetta Rai on laukkaillut viime starteissa ja se on tulosrivistöään parempi hevonen. 1 Proud Angelique kohtaa nyt uransa selvästi vaativimman vastuksen. Mikkelin esityksestä pitää parantaa, mutta ykkösradalta tiedossa on loistoreissu. 3 One Who Run on ottanut kakkossijansa oleellisesti helpommista lähdöistä. Ruuna lähtee hyvin matkaan ja säästöreissulla totosija on mahdollinen, voitto yllättäisi. 8 Respect The Image on rehti ruuna, joka tulee aina hyvin perille asti. Tauko ja kasirata taitavat olla tällä kertaa liian paha yhdistelmä.

Juoksunkulku: Classic Red avaa aluksi keulaan. Chapitre Unilla otetaan alku varman päälle, jonka jälkeen sillä ajetaan eteenpäin ja keulapaikka voikin olla suosikille tarjolla.

Pelijakauma: Hashtagin alustavat prosentit (20%) ovat liikaa. Classic Red (3%) ja Je Suis Justine (4%) ovat maistuvimmat merkit.