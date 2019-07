Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 15.7.2019

Suosikki: Moni hevonen juoksee Toto4-pelin avauskohteessa pitkän matkan ensimmäistä kertaa urallaan ja se lisää lähdön arvoituksellisuutta huomattavasti. Ykkösrankkaus on 10 Easy Diamond, jolle matkan ei luulisi olevan ainakaan haitta. Ruuna ei riittänyt Vermon 2600 metrillä, mutta vastus oli paljon tätä kovempi. Viimeksi tuli laukka alussa, jonka jälkeen hevonen antoi hyvän näytön kunnostaan. Se ajoi porukan kiinni ja tuli vielä voimia tallella pussissa maaliin.

Haastajat: 11 Cover Princess palaa sairastauolta, mutta sen pitäisi olla heti aivan iskukykyinen. Tammalla on paljon potentiaalia, mutta se on ollut vielä hieman toisaikainen kilpailija. Viime esitys oli nätillä juoksulla positiivinen. Tommi Kylliäinen aikoo ajaa taas tarkasti ja silloin 4-vuotias on muidenkin tekemisten armoilla.

1 Balagan City ja 5 Bravissimo Kess ovat aloittaneet voitokkaasti, mutta rutinoimattomat ruunat ovat tälle matkalle isoja kysymysmerkkejä. Balagan City sai viimeksi startin alle pitkältä tauolta, kun Bravissimo Kess puolestaan on pitänyt viime kisan jälkeen lyhyen huoltotauon. Sarjamääritys suosii aika lailla paaluhevosia.

Yllättäjät: 9 Privilegium on tehnyt tasaisen varmaa työtä ilman äärimmäistä loistoa, mutta se varmuus nostaa hevosen tässäkin kärkipäähän. 15 PT's Silly Billy on väläytellyt ja vastus on maltillisempaa kuin viimeksi. 13 Kiara Ale oli viimeksi paljon voimia talella pussissa. Tätä kaksikkoa sarjamääritys ei varsinaisesti suosi. Sama asia on pahasti 16 Estelle Nordique'takin vastaan. Tammalla on hurjat voimavarat tällaiseen seuraan, mutta se on oikein epävarma ja 80 metriä on paljon takamatkaa kolmellekin kierrokselle. 8 Victorious laukkasi taukostartissaan, mutta syksyllä nähtiin ihan hyviäkin esityksiä.

Pelijakauma: Easy Diamond (11 %) kiinnostaa selkeimmin.

Juoksunkulku: Paalun alun keskinäinen kamppailu on arvotuksellinen, kuten hieman koko lähtö. Easy Diamondilla saatetaan tehdä aikainen ratkaisu.