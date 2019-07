Ravivihje: Toto4 Jämsä 14.7.2019

Suosikki: 11 Belmeri starttaa sopivassa tehtävässä ja on ravia kulkiessaan paha vastustaja. Seinäjoella alussa laukannut ruuna teki hypyn jälkeen hyvän suorituksen tasokkaassa lähdössä, mutta on sittemmin pitänyt paussia. Belmeriä ei uskalla epävarmuuden takia jättää varmaksi.

Haastajat: 3 Touch Me Too tsemppasi Riihimäellä johtavan rinnalta kakkoseksi ja oli Teivossa kelpo kolmas 3. sisältä. Kunto on hyvä ja tamma pystyy paljoon kuolemanpaikan välttäessään. 4 Rim Bay Orchid ei toissa kerralla kestänyt johtopaikalta ykköseksi, mutta oli viimeksi selvästi parempi kirien 5. ulkoa sitkeästi perille. Nopea avaaja pääsee alussa asemiin eikä ole ulkona kärkikuvioista. Keula on täysin realistinen juoksupaikka. 13 Easy Ri on tällaiseen lähtöön mainio peli, mutta sairauspaussilta siihen ei uskalla luottaa liikoja. Mukaan, muttei varmaksi. 7 Makeadreamcometruen balanssi ei ollut viimeksi optimaalinen ja tamma jäi suosikkina neljänneksi 3. sisältä. Hevonen juoksi ohjelmatiedoista poiketen kengät jalassa. 1 What's Up Cloud lopetti Teivossa 2. ukoa positiivisesti totoon ja kokee Jämsässä ohjastajanparannuksen.

Yllättäjät: 5 Little Boy Away laukkasi Kuopiossa alussa ja teki tämän jälkeen hyvin juoksun ollen etusuoralla sijalla kymmenen. Kaustisella ori piti johtopaikalta niukkaan voittoon. 6 Farbella Journey jäi tauolta paluussaan kärjestä selvästi juostuaan kärjen runnalla. Startti alla nelivuotias voi olla selvästikin terävämpi. 12 Mr Classico kiersi Porissa etusuoralla johtavan rinnalle ja oli positiivinen kakkonen. 10 Shadow Pro Mcqueen laukkasi Riihimäellä alussa ja teki tämän jälkeen hyvän juoksun. Ravilla se saattaa olla yllättävänkin korkealla. 9 Heather Webillä on ajettu korostetun maltillisesti, ja tamma on suorittanut hyvillä selkäjuoksuilla tasaisesti.

Pelijakauma: Belmeri (11%) on alipelattu suosikki. Lähdön ylivoimaisesti paras merkki on kuitenkin Rim Bay Orchid (3%).

Juoksunkulku: Tomorrow's Hope katsoo ensimmäiset keulat, mutta selkä kelpaa eteen. Rim Bay Orchid on sen verran hyvä avaaja, että se päässee keulaan.