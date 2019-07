Ravivihje: Toto75 Tornio 13.7.2019

Suosikki: 7 Exaudio Vici on hurmannut lyhyellä Suomen urallaan ja on varsinkin näillä pitkillä matkoilla melkoisen haastava pysäytettävä. Ruuna osoitti Kaustisella, että hätkähdyttävän fysiikan lisäksi siltä löytyy myös vauhtia, kun se vastaili 11,5-lopetuksessa keulasta voittoon varmoin ottein. Kiihdytysvaihe on vielä otettava tarkasti, mutta juoksurata on siihen oiva paikka. 5-vuotias marssii alkumatkalla johtoon, josta sen tappio olisi iso yllätys.

Haastajat: 8 Willy Fog olisi mielenkiintoisin apumerkki, jos suosikkia lähtee varmistamaan. Ruunalla on näyttöjä pitkältä matkalta ja alla oikein hieno esitys Bodenista. Kari Alapekkalan suojatti lähti siellä 7. ulkoa kolmannelle jo 1100 metriä ennen maalia ja polki kirikierroksen ulkoradoilla 12,7.

12 Execute on sukeltanut uudessa kotimaassaan voittoputkeen. Esitykset ovat olleet vakuuttavia, mutta rima nousee nyt ainakin suosikin muodossa. Ruuna on osoittanut, että sille käy monenlaiset juoksut. Se on kuitenkin ensimmäistä kertaa kolmella kilometrillä, eikä hevonen ole urallaan koskaan voittanut perusmatkaa pidempää koitosta, vaikka 2600 metriä on kokeiltu useampaankin otteeseen.

Yllättäjät: 10 Decamerone on menestynyt pitkillä matkoilla ja laukkasi edellisessä sellaisessa ihan tasokkaassa porukassa kärkisijan. 12 Bajkal Graff otti Lyckselessä lyhyen lähtölaukan ja jäi 3. sisälle. Lopussa kiritilat aukenivat kuin meri Moosekselle ja ruuna kiri ykköseksi. Lopputulos hieman mairittelee, mutta hevonen on nappijuoksulla edelleen vaarallinen. 6 Alladin Bro oli viimeksi oikein heikko, mutta hyviäkin esityksiä on nähty ja juoksupaikka voisi löytyä suosikin takaa. 5 Peppe Roc muutti Suomeen kehujen kera. Uumajassa hevonen oli kipeä, joten ei tuomita sitä vielä kokonaan, vaikka puheille ei ole näkynyt vastinetta. 11 Lionize kesti tällä matkalla viimeksi asiallisesti hurjan viidennen puolikkaan ja on lievässä nousussa. 15 Forastero ja 16 Julius Leejs ovat tottuneet menestymään, mutta kahdelta pakilta tulee kiire tälläkin matkalla. Julius Leejs oli Lyckselessä saamaton, mutta palasi vuoden tauolta. 4 Listas Hector on parantanut saatuaan startteja tauolta ja oli viimeksi jo lähellä tasoaan. 9 Lennox Laday voitti Skellefteåssa tosi raskaalla reissulla, mutta oli viimeksi oikein vino ja heikko.

Pelijakauma: Exaudio Vici (69 %) on aiheesta jättisuosikki ja selkeä varmavaihtoehto.

Juoksunkulku: Tiia Tempest avaa hyvin, mutta Alladdin Bro onnistunee riistämään siltä lähtösuoralla keulapaikan. Exaudio Vici etenee johtoon viimeistään 1. takasuoralla. Suosikki vetää tasaisesti kiihtyvästi reipasta, eikä takahevosten tehtävä ole kadehdittava.