Ravivihje: Toto65 Teivo 12.7.2019

Suosikki: 5 Feeling Glory on velvoitettu osallistumaan voittomatsiin, mikäli hyvin avaava tamma pääsee johtopaikalle. Viimeksi nelivuotias pääsi johtoon, mutta avaus venyi sen verran ettei hevonen kyennyt tosissaan tappelemaan voitosta. Tehtävä on tällä kertaa passeli.

Haastajat: 6 Petis Mondon pystyy jatkamaan voittojen tiellä, jos juoksu suosikin ulkopuolelta onnistuu. Mikkelissä reissu meni putkeen, ja ori kiri ykköseksi 2. ulkoa. 9 Cash On Go ei vakuuttanut Teivossa 5. ulkoa, mutta viimeksi ruuna oli jonkin verran parempi ja kiri 2. ulkoa kaksariin. Lähtöpaikka on parhaasta päästä, kun kyseessä on tasainen avaaja.

Yllättäjät: 11 Summer Season otteli johtopaikalta totoon Vermon lounasraveissa. Valmentaja odotti parempaa, kun starttiväli on sopivampi. Myös 1 Sunnie pystyy parantamaan. Se oli viimeksi kiimassa eikä kyennyt parhaimpaansa. 10 Leemark's Celica oli Teivossa 4. sisältä/3. ulkoa tasainen viides ja sai startin alle. 7 Taj One laukkasi Oulussa heti alussa ja Seinäjoella hevonen kiri sisäratajuoksun jälkeen tasaisesti. Seiskaradalta voitto olisi ainakin pieni yllätys. 2 Day Creditin paikka on hyvä, mutta valmentajan mukaan ori ei ole ollut viime kauden kaltaisessa iskussa eikä ole treenien perusteella sitä vieläkään.

Pelijakauma: Summer Season (4%) on alipelattu ja tammaa kannattaa harkita mukaan mikäli lähtöön rastaa usean merkin.

Juoksunkulku: Feeling Glory torjuu alussa Petis Mondonin, minkä jälkeen tamma päässee keulaan, kun sisäpuolelta starttaa selvästi vähemmän pelattuja osallistujia.