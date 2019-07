Ravivihje: Toto65 Seinäjoki 11.7.2019

Suosikki: 5 Bond Eagle kuuluu 3-vuotiaiden kärkipäähän ja on rahasarjassakin aika selvä suosikki. Luokka edellyttää voittoa, mutta alla on murheita, eikä valmentaja takaa, että hevonen on pieneltä tauolta ihan parhaimmillaan. Ei oriin tarvitse tässä sataprosenttinen ollakaan voittaakseen, mutta murheista voi hakea syytä prosenttirohmun varmistamiselle. SHKL Cupissa tuli keulasta komea kolmonen huipputuloksella. Uusi matka on pieni kysymysmerkki, mutta hevonen vaikuttaa vahvalta.

Haastajat: 7 Masterstroke Aria on mielenkiintoinen tukimerkki. Ruuna alisuoritti pitkään, mutta innostui viimeksi Teivossa kirimään nätillä juoksulla sähäkästi loppusuoraa. Luultavasti hevosta rakennetaan edelleen nätisti ja huonolta paikalta se on hieman tuurinkin varassa, mutta kyvyt riittävät haastamaan suosikkia.

8 Redemption ei ole ollut parissa viimeisissä ihan yhtä loistokas kuin voittoputkessaan, vaikkakin hyväksyttävä. Paikka haittaa, mutta matkan ei pitäisi olla ongelma. Ei erityisen kiinnostava jo kahden laskuvireisen esityksen jälkeen.

Yllättäjät: 11 Captain Cruise teki Ilkka-ajon -karsinnassa kengittä ja jenkeillä elämänsä juoksun, mutta on sen jälkeen ottanut aika turhia laukkoja. Pieni varoitus hevosesta, jos se palaa optimibalanssiin. 9 EL Mejor on tehnyt uudesta tallista jenkeillä kaksi starttia ja ottanut askeleen eteenpäin. Tässä voittoon vaaditaan tietysti edelleen lisää. 1 Castor Troy saa sisäradaltaan säästeliään reissun. Ruuna voi sellaisella ilmoittautua tototaistoon, jos koville tulee kiertämistä. 3 Rim Bay Frenchy vaihtoi tallia viime voiton jälkeen ja jatkoi Halsualla asiallisesti. Vastus on paljon kovempaa kuin edellisissä. 10 Markin Midsummer on huoltotauolta kysymysmerkki, mutta esiintyi sitä ennen positiivisesti.



Pelijakauma: Masterstoke Ariassa (13 %) on peliosuuttaan enemmän potentiaalia, jos haluaa varmistaa suosikkia.

Juoksunkulku: Bond Eaglella ei pitäisi olla ongelmia avata johtoon ja Mika Forss saanee säätää matkavauhdin mieleisekseen.