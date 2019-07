Ravivihje: Toto64 Vermo 10.7.2019

Suosikki: 8 Juliette Lax on kauden aikana voittanut paljon lähtöjä volttilähetyksellä päästyään johtopaikalle, mutta viimeksi tamma osoitti että työntekokin onnistuu. Hevonen joutui taivaltamaan toisella radalla ensimmäisenä, mutta pystyi haastavasta juoksusta huolimatta runttaamaan maalisuoralla ykköseksi. Kyseessä on erittäin lahjakas tamma, joka kuitenkin on vasta kasvamassa tammasuosikkien joukkoon. Kasikaistalta sen voittoa ei voi pitää varmana, kun vastassa on tällä tasolla rutinoituneempia menijöitä. Suosikinviitan Juliette Lax joka tapauksessa ansaitsee, sillä pohjia ei ole viime starteissa tarvinnut katsoa.

Haastajat: 5 Huimariina laukkasi viimeksi johtavan rinnalta päätöspuolikkaan alkaessa ja menetti pelin. Huimariina on vahva menijä, jolle kolmen kierroksen kisa käy mainiosti. Tamma on yksi kolmesta kovasta. 11 Vieskerin Virva pääsi Ylivieskassa keulaan, missä tammaa ei usein nähdä. Lopussa hevonen piti varmasti pintansa. Härmässä Vieskerin Virva starttasi mailin matkalla, mikä ei ole jaksavalle hevoselle paras mahdollinen distanssi. Tamma kiri loppua mallikkaasti ja jatkaa nousuvireisenä kohti Lahden kuningatarkilpailua. Keskiviikkona Vermon kolmen kierroksen matka on Vieskerin Virvalle paras mahdollinen.

Yllättäjät: Nopea 3 Hetviina laukkasi Jyväskylässä epäonnekseen maalisuoralla juuri kun oli kääntänyt sisäradan ohituskaistalle. Teivossa tamma väläytti pätkänopeuttaan. Vaikka 10 Marmardu voitti viimeksi tarkalla juoksulla johtavan takaa, tunnetaan tamma enemmän vahvuudestaan kuin nopeudestaan. Kolmen kierroksen taisto käy sille hyvin samoin kuin tasavauhtiselle 9 Naputukselle, joka laukkasi Lahdessa etusuoralla. 2 Poikolan Neito on nopea tamma, joka tähtää hyvään juoksuun kärjen tuntumassa. Hevonen ei aikaisemmin ole startannut kolmen kierroksen matkalla eli 3100 metrin sopivuus on sille kysymysmerkki. Poikolan Neito on uransa aikana startannut kerran 2600 metriä ja oli maalissa neljäntenä. 7 Julianne Dahlian lähtöpaikka on heikko ja tamma tarvitsee hieman tuuriakin matkaan. Kunto on asiallinen, sillä hevonen kiri Härmässä mukavasti

3. ulkoa.

Pelijakauma: Suosikkien osalta oikean suuntaisesti pelattu. Yllättäjistä Hetviina (1%) on liian unohdettu.

Juoksunkulku: Poikolan Neito pyrkii ohi Eickusta ja onnistuu tässä. Myöhemmin Juliette Lax hakee johtopaikan haltuunsa ja saa rinnalleen jonkun väkivahvasta nelikosta Huimariina, Naputus, Marmardu ja Vieskerin Virva.