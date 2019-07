Ravivihje: Toto5 Teivo 9.7.2019

Suosikki: 5 Give Me Match joutui jättämään yhden kisan välistä pienen murheen vuoksi eikä ole startannut noin kuukauteen. Ruuna on tehnyt vahvaa jälkeä läpi alkukauden. Hevonen on jäänyt totosijojen ulkopuolelle vain kerran tällä kaudella ja silloinkin se oli voimissaan pussissa. Viimeksi ajettiin ensimmäistä kertaa ilman etukenkiä, mikä toi merkittävästi lisää vauhtia. Nyt jatketaan samalla balanssilla. Lyhyt tauko tuskin vaikuttaa kovin merkittävästi iskukykyyn ja 5-vuotias on Teivon Toto5-pelin todennäköisin voittaja.

Haastajat: 10 Diesel Degato on ollut pienen tauon jälkeen positiivinen. Ruuna oli ensin pussissa ja kesti seuraavassa hyvin railakkaan matkavauhdin keulapaikalla. Nopea avaaja kärsii takarivistä, mutta edessä on onneksi asialliset avaajat.

1 Bombard on ollut epäonninen viime ajat ja on vaarallinen, kun arpaonni osui pitkästä aikaa nappiin. Teivossa ruuna polki kovan kärkiparin Better Boss-Milla Sonik takana viimeiset 700 metriä 10,4. Vermossa puhkesi rengas heti alussa ja sen kisan saa unohtaa.

Yllättäjät: 4 Blue Flash on nopea. Ruuna on tehnyt melko vakaata työtä ja saa taas juoksun. Voitot ovat harvassa ja nytkin hyvä sijoitus on ykköstilaa todennäköisempi. 8 Ronaldo Malibun kausi on alkanut kankeasti, mutta luokaltaan Kasvattajakruunun kolmonen ei häviä tässä kovinkaan monelle. Huonolta paikalta koelähtöpelko niskassa saatetaan ajaa aika maltilla. 9 Krampus kulki hyvin viime vuonna ja alkaa taas päästä vauhtiin. Viimeksi ruuna kulki laukan jälkeen jo mukavasti ja kellotti kirilenkin 12,9. 2 Millcapes's Devil oli viimeksi pussissa, mutta on pitänyt sen jälkeen pienen paussin. 3 Diva Hoss oli Tammaderbyn finaalissa ja nakuttaa 14-tuloksia täydellä matkalla, mutta voitto vaatisi vielä pientä terävöitymistä. 12 Arrowsrain ja 7 Speak of the Devil ovat napsineet säännöllisesti hyviä sijoituksia, mutta lähtöasemat ovat nyt aiempaa selvästi tukalammat.

Pelijakauma: Diesel Degato (6 %) on aliarvostettu, mutta suosikkikin olisi aika oikein pelattuna hyväksyttävä varmavalinta.

Juoksunkulku: Bombard, Diva Hoss ja Blue Flash kiihtyvät kovaa ja avaus on sähäkkä. Kaikille kelpaa normaalisti suosikin selkä eteen ja se etenee todennäköisesti 1. takasuoralla johtoon.