Ravivihje: Toto4 Turku 8.7.2019

Suosikki: Nelkun päätöskohde on T75-tasoinen koitos. 6 Bring Me Brodde on noussut hurjaan kuntoon. Viimeksi se teki elämänsä esityksen vetämällä keulassa koko matkan kovaa läpi ja meni näihin sarjoihin huipputuloksen 11,6aly. Sitä ennen Teivossa ruuna leiskautti alle kymppivauhtisella kirillä toisesta ulkoa voittoon. Bring Me Brodde lähtee hyvin matkaan ja keulapaikalta se tuskin tätä lähtöä häviäisi, mutta myös sisäpuolelta ammutaan kovaa matkaan, joten välttämättä juoksusta ei tule aivan yksinkertainen.

Haastajat: 4 Amazing Warrior on kovaluokkainen menijä, joka tulee nousemaan urallaan vielä pitkälle. Viimeksi ruuna ei ollut parhaimmillaan Bring Me Brodden voittamassa lähdössä, mutta teki kuitenkin aivan asiallisen kirin. Ruunalla ei ole lähtöön juuri satsattu, mutta tänään voi olla sen paikka ja ruuna voikin lähteä yllättävän kovaa liikkeelle eikä keulapaikka ole aivan mahdoton ajatus. 8 Joyride Luxi on pitänyt ihailtavan hyvin kuntonsa ja se tuntuu yhä vain parantavan otteitaan. Viimeksi ruuna oli oikein hyvä avoimessa 4-vuotislähdössä. Se puolusti aluksi keulapaikkaa ja ensimmäiset sadat mentiin pitkälle alle kymppiä. Lopulta johtavan takana juossut ruuna tuli hyvin perille asti ja vastaavanlaisena se pystyy hankalalta lähtöpaikaltaankin voittotaistoon mikäli juoksu yhtään onnistuu.

Yllättäjät: 1 Snowdon taulu on risuaitaa, mutta ruunan kyvyt ovat hyvät ja uusi treenari Tapio Mäki-Tulokas kehuu hevosen otteita treeneissä. Lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle huono, mutta juoksun onnistuessa Snowdon pystyisi kykyjensä puolesta pärjäämään. 3 Changeman on hävinnyt viime starteissaan vain Mark Morelle ja Bring Me Broddelle. Lujaa lähtevä ruuna saa nyt hyvän reissun ja on todennäköinen troikkaan sijoittuja, mutta voitto tulisi tässä porukassa yllätyksenä. 2 He Is Felix lopetti viimeksi Lahden T75-lähdössä aivan porukan hänniltä 11,1-vauhtia viimeiset 700 metriä ja oli sijoitustaan parempi. Ihan viimeinen terävyys ruunalta on ollut kateissa, mutta loistopaikaltaan se pystyy olemaan kärkipäässä. 11 Herman Halm hurjasteli viimeksi Mikkelin maililla avauskierroksen kymppiä pitäen siitä huolimatta varmaan voittoon. Nyt vastus kovenee tuntuvasti ja paikka on paha. 9 Sultan Journey on tehnyt kahteen viimeiseen ihan mukavat kirit takapareista. Ruuna olisi parhaimmillaan vapaalta radalta, joten takarivin paikka ei suosi. 7 Wall In Carlina voi osallistua alun keulataistoon ja tarkalla juoksulla se voisi pystyä sijoittumaan totoon, vaikka vastus hurja onkin. 10 Expanse's Tornado on ollut pitkään iskussa ja rehti tamma tulee aina hyvin loppuun, mutta näin kovassa lähdössä ja takarivistä vaatisi jo paljon tuureja.

Juoksunkulku: Changeman torjuu alun rynnistyksessä Wall In Carlinan. Jatkossa joko Bring Me Brodde tai Amazing Warrior etenee keulaan.

Pelijakauma: Bring Me Brodde (54%) on alustavasti liikaa luotettu.