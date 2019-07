Ravivihje: Toto4 Riihimäki 7.7.2019

Suosikki: 9 Sahara Hot Mama lopetti Forssan pitkällä matkalla hyvin johtavan takaa tämänkertaista kovemmassa porukassa ja samoin viimeksi se kiri hyvin Vermon maililla kolmannesta ulkoa. Antti Teivainen tuntuu saavan tammasta hyvin irti ja Sahara Hot Mama vaikuttaa olevan muutenkin tällä hetkellä jopa elämänsä kunnossa. Ysiradalta tiedossa on hyvä reissu parijonossa ja Sahara Hot Mama kirii väkisinkin mukaan kärkitaistoon. Se ei ole ollut kovin hanakka voittamaan, joten selvä suosikkiasema ei ole perusteltu.

Haastajat: 6 Ready Credit teki rankkoja juoksuja varsinkin talven starteissaan ja tammalla on kykyjä nousta sarjoissaan vielä pitkällekin. Viime startissaan se joutui 2600 metrin matkalla avaamaan 12-vauhtia keulaan päästääkseen ja lopussa se taipui neljänneksi. Osasyynä oli varmastikin varusterikko ja muutenkin Ready Credit palasi tuohon kisaan reilun kuukauden huililta. Taustajoukkojen mukaan tamma on tuntunut piristyneen startin myötä ja nyt nähtäneen huomattavasti parempi esitys. Sisäpuolen kovilla lähtijöillä tuskin ajetaan Ready Creditia vastaan, joten sillä on hyvä mahdollisuus päästä keulaan. 7 Sanni Sky voitti toissa kerralla Vermossa T64-lähdön johtavan takaa jättäen taakseen mm. Sahara Hot Maman. Viimeksi tamma oli huomattavasti kovemmassa lähdössä sisäratajuoksun jälkeen hyvä neljäs. Paremmalta lähtöpaikalta Sanni Skyta voisi pitää jopa suosikkina, mutta seiskaradalta juoksusta voi tulla vaikea.

Yllättäjät: 10 War Child on kunnossa ja ansaitsisi kohta voitonkin. Viimeksi tehtävä olisi ollut muutenkin toivoton takapareista ja loppukurvin laukka sinetöi pelin. Tamma näytti ennen laukkaansa hyvältä, kuten ennen lähtöäkin. Sitä ennen Kokemäellä se tykitti aivan porukan hänniltä lujaa kakkoseksi. Ennen kovin epävarmasti ravannut War Child on nyt ravannut paremmin ja sopivan näköisessä koitoksessa Kimi Pesosen ajokki pystyy nousemaan kärkeen mikäli keulapäässä vedetään yhtään ylivauhtia. 3 Expanse's Hope on piristynyt Joni-Petteri Irrin treenissä ja nyt sillä on hyvä sauma päästä keulaan, josta se tekee parhaimmat juoksunsa. 5 Here I Go Again S on huomattavasti tauluaan etevämpi hevonen, joka tulee vielä yllättämään jossain. Riihimäen starteissa se laukkasi molemmilla kerroilla loppukurvissa ainakin jonkinlaista menestystä. Vermon koelähdössä tamma lopetti keulasta 12,4-vauhtia viimeiset 400 metriä. 1 Airborn Bee lähtee lujaa ja saa ykkösradalta tarvitsemansa säästöreissun, mutta voittaminen on ollut sille vaikeaa läpi uran. 8 Sapphira on pikkutaukonsa aikana vaihtanut treenaria. Kyvyiltään se olisi lähdön kärkipäätä, mutta raviongelmat ja surkea lähtöpaikka vesittävät voitontoiveita.

Juoksunkulku: Airborn Bee, Who's Fabulous ja Expanse's Hope lähtevät lujaa matkaa. Expanse's Hope lienee lopullinen keulahevonen.

Pelijakauma: Sahara Hot Mama on liikaa pelattu (43%). War Child (3%) on lähdön maistuvin merkki.