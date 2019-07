Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Kaustinen 6.7.2019

Suomenhevosten mailin koitoksessa eli iltapäivän yhdeksännessä lähdössä suosikkikolmikkoa Raggari, Råger ja Koveri on selvästi yliarvostettu. Näistä Raggari palaa lääkintäpaussilta kun taas laukka ei ole ollut Rågerille tai Koverille vieras askellaji viimeisissä kisoissa. Muidenkin voitto on täysin mahdollinen, mihin nähden pelivalinnastasaa erittäin maukkaan kertoimen 6,00. Arviomme sen toteutumiselle on peräti 35% eli kertoimeksi muutettuna 2,86. Kyseessä on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen veto.Lämminveristen kovimmassa lähdössä suosikkimmeon arviomme mukaan todennäköisempi voittaja kuin kerroin antaa ymmärtää. 2,05 nostetaan peleihin kerroinrajalla 1,81 ja arviolla 55%.Kuudennessa lähdössä ykkösmerkkimme Quite Special pääsee selvästi Veikkauksen suosikki Staro Moschinoa paremmista asemista liikkeelle. Quite Specialista saa kertoimen 3,40, kun se olisi pelattavissa jo 3,12:lla.Viimeisen lähdönon pelattu liikaa Toto75:ssa, mutta pitkävedossa siitä saa kelpo ylikertoimen 8,00. Conny Sisu nostetaan pienellä pelisuositukseen mukaan.Muu voittaja 6,00****Next Direction 2,05**Quite Special 3,40*Conny Sisu 8,00*Kohteet sulkeutuvat klo 14.30. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.