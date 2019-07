Ravivihje: Toto75 Kaustinen 6.7.2019

Suosikki: 3 Quite Special otti edellisen voittonsa keulasta ja lopetti tämän jälkeen mainiosti 6. ulkoa neljänneksi. Viimeksi hevonen piti sisäradalta johtopaikan, mutta joutui luovuttamaan paikkansa ensimmäisen puolikkaan jälkeen. Ruuna teki johtavan takaa hyvän juoksun ja meni kovan ajan vaikkei pystnytkään voittamaan. Valmentajan mukaan hevonen painoi selässä turhan paljon ohjille, kun sillä tähdättiin keulajuoksuun ja ajettiin kokolapuilla. Quite Special avaa auton takaa hyvin ja tähtää keulapaikalle, mistä se olisi lähellä voittoa. Nykyiskussa ruuna pystyy voittamaan muualtakin.

Haastajat: 7 Staro Moschino on paha lyötävä, mikäli ruunan juoksu seiskaradalta onnistuu ja hevonen on yhtä hyvä kuin Kouvolassa. Tuolloin ruuna matkasi 3. ulkona ja vei tasokkaan lähdön täysin ylivoimaisesti. Staro Moschino on voitokas menijä, joka heittää juoksun onnistuessa tiukan haasteen Quite Specialillekin. Kati Lindsbergiltä debytoiva 2 Batman Godiva on heti huomioitava, sillä ori starttaa osaavista käsistä. Se on tarvittaessa hyvä lähtijä, jolla voi havitella jopa piikkipaikalle. Kyseessä on monipuolinen menijä, joka pystyy paljoon sekä keula- että selkäjuoksulla.

Yllättäjät: 1 Look Complete ei ollut paussilta terävimmillään johtopaikalta jäätyään kakkoseksi. Ruuna sai startin alle ja pystyy hyvänä lähtijänä puolustamaan paikkaansa. Tasapaksun viime kisan jälkeen sillä ajettaneen selästä, kun tehtäväkin on tiukempi. 11 Ukebell Jet kiri Kajaanissa 2. ulkoa totoon ja oli viimeksi astetta parempi runtaten ykköseksi toiselta ilman selkää. Saattaa olla, että Ukebell Jetillä ajetaan aikaisin eteenpäin mikäli matkavauhti rauhoittuu selvästi. 10 Ambrogio nousi Bodenissa asiallisesti rahoille juostuaan joukon perällä. Kuopiossa ruuna pääsi johtopaikalle, mistä voitto tuli helposti. Vastus on tällä kertaa tiukempi. Nopea 4 Mentha seuraili viimeksi 2. sisältä varmasti hopealle. Se saanee hyvänä avaajana jälleen asemat. 9 Replay Pellini voitti Ylivieskassa varmasti keulasta. Viimeksi se kiersi johtavan rinnalle ja sai etusuoralla tallikaveri Global Solidaritysta selän eteensä. Replay Pellini oli lopulta tasainen. 5 Berto Vaikko ja 8 Quartam de Caelo ovat menneet viime aikoina mainiosti, mutta Toto75-tasolla niiden menestys yllättäisi.

Pelijakauma: Quite Special (23%) maistuu kakkossuosikkina.

Juoksunkulku: Radoilta 1-4 avataan terävimmin ja myös Westcoast Titan pystyy reippaaseen alkuspurttiin. Look Complete on avainasemassa juoksunkulun suhteen, ja uumoilemme sille tällä kertaa selkäjuoksua. Batman Godiva saattaa halutessaan päästä keulaan, mutta on eri asia halutaanko sinne suoraan paussilta. Quite Special on lopulta todennäköisin keulahevonen.