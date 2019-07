Ravivihje: Toto65 Kaustinen 5.7.2019

Suosikki: 2 Don Juan Sisu ei ole onnistunut hetkeen, mutta ori on kilpaillut paljon tätä lähtöä kovemmissa seuroissa, eivätkä juoksutkaan ole menneet ihan nappiin. Sarja istuu Kaustisella huomattavasti paremmin kuin monelle muulle kisan avainhevoselle. Maili ei ole hevosen paras matka, mutta loistava lähtöpaikka tasoittaa sitä murhetta. Niukka ykköshevonen.

Haastajat: 5 Wicasa Sioux on löytänyt vihdoin tasaisuutta otteisiinsa ja kengättömyydellä on saattanut olla tekemistä sen kanssa. Ruuna jatkaa ainakin etukengittä ja se on tärkeä tieto. Powerparkissa pelisuosikki valui matkalla 3. ulos, josta se kiri mukavasti ja tuli voittaja Global Solidarityn tuntumassa maaliin.

4 April Sisu kerää jatkuvasti paljon peliä, mutta menestyksestä ja huippuesityksestä alkaa olla aikaa. Keulasta tamma voisi venyä, muttei ole kiihtynytkään viime aikoina aivan kuten ennen.

6 George Birdland oli vaisu Mikkelissä, mutta sitä ennen ja sen jälkeen pussissa. Sähäkkä ruuna on välillä innostunut painelemaan varsinkin maileja kovaa läpi, mutta tällä kaudella ei ole kokonaisuutena nähty ihan parasta lentoa.

Yllättäjät: 3 Prin Holz on tauolta iso arvoitus taustajoukoillekin. Varustus on ainakin optimi ja maili on hevosen selvästi paras matka. 7 Cash Lanella ajetaan kengittä ensimmäistä kertaa Suomessa ja ainakin Ruotsissa se on ollut selvä plussa. Mielenkiintoinen seurattava. 1 Fade To Jam kehittää välillä nappijuoksuilla napakoita kirejä, joten paikka suosii merkittävästi. 9 Daddy's First palaa huoltotauolta. Ruuna ailahtelee, muttei ole hyvänä päivänään nolo menijä tähän sakkiin. 8 Titan Arrow pystyy tauluaan parempaan, mutta lähtöpaikka on lähes toivoton. 10 Wilda Tigern Jack laukkasi taukostartissaan mahdollisuutensa heti alussa ja on edelleen arvoitus.



Pelijakauma: Don Juan Sisu (28 %) on paras merkki. Wicasa Sioux (47 %) on jonkin verran liikaa pelattu. Cash Lanen (1 %) kengättömyyskokeilu on mielenkiintoinen.

Juoksunkulku: Keskeltä rataa avataan lujaa usean hevosen toimesta. Prin Holz tyytynee tauolta selkäjuoksuun. April Sisu on avannut alkukesän oudon tasaisesti, eikä se välttämättä pysty torjumaan Wicasa Sioux'ta. George Birdlandilla tulitetaan varmasti kamikaze-taktiikalla, kun se on pitkästä aikaa maililla eturivissä. Kovaa mennään.