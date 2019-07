Ravivihje: Toto4 Mikkeli 4.7.2019

Suosikki: 7 First Revengen kunnossa ei ole vikaa vaikka ruuna onkin jätetty pari kertaa hopealle. Mikkelissä First Revenge juoksi kärjen tuntumassa ja lopulta toisella radalla ilman vetoapua, mistä ruuna lipui varmaan voittoon. Toissa kerralla hevonen teki parijonosta hyvän kirin, muttei voinut mitään keulassa sooloilleelle Exaudio Vicille. Viimeksi ruuna teki 5. ulkoa työt kirissä ja tsemppasi mainiosti hopealle. Tällä kertaa tehtävä on aikaisempaa osuvampi ja ruuna on ansaittu suosikki. Mikkelissä ei ole helppoa voittaa seiskaradalta mailin pyrähdystä, kun sisäpuolella on nopeita avaajia. Siksi varmistamme First Revengen.

Haastajat: 6 Wille's Ametist leiskautti viimeksi kasikaistaltakin keulaan, missä tauko näkyi otteissa ratkaisuhetkillä. Ruuna heittää tälläkin kertaa turpansa mukaan keulakamppailuun. 3 Crystal Cool on loistopaikalta todennäköisin keulahevonen. Viimeksi tamma laukkasi kesken kamppailun johtopaikasta, jonka se olisi joka tapauksessa hävinnyt. Kuusivuotias putosi hypyn myötä taustalle, mistä esitys oli tasainen. Voitossaan Crystal Cool hallitsi keulasta.

Yllättäjät: 5 Delightful Moment pääsee hyvänä avaajana asemiin. Viime aikoina ruuna on ollut hieman tasainen lopussa hyvillä juoksuilla, mutta mikäli tällä kertaa viisivuotias pystyy suorittamaan terävämmin ratkaisuhetkillä, voittokin on otettavissa. 4 Nizza saa kyytiinsä huippukuskin. Vermossa 4. ulkoa mukavasti totoon kirinyt tamma laukkasi Kouvolassa alussa avattuaan hyvin. Viimeksi Nizza sai selän eteensä toisella radalla 900 metriä ennen maalia, muttei jaksanut puristaa jouduttuaan taivaltamaan alkumatkalla toisella ilman vetoapua. 2 Glint Match laukkasi eilen heti alussa. Tätä ennen ruunalla kokeiltiin keulasta, mistä hevonen tsemppasi mukavasti viidenneksi. Kakkosradalta on tiedossa hyvä juoksu kärjen tuntumassa. 10 Franklin Web kilpailee tauluaan paremmassa vireessä ja omaa ylivauhtisella juoksulla pienen yllätyssauman.

Pelijakauma: First Revenge (44%) on liian selvä suosikki eikä kelpaa varmaksi. Wille's Ametist (12%) on maistuva merkki startti alla.

Juoksunkulku: Glint Match, Crystal Cool, Delightful Moment ja Wille's Ametist erottuvat keulakamppailuun. Crystal Cool pyrkii kaikin keinoin piikkiin ja avaus on reipasvauhtinen. Crystal Cool on todennäköisin keulanimi, mutta Delightful Moment ja Wille's Ametist pystyvät nekin avaamaan niin reippaasti että tamman johtopaikkaa ei voi pitää kirkossa kuulutettuna.