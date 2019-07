Ravivihje: Toto64 Vermo 3.7.2019 – 121 277 euron jackpot

Suosikki: 3-4 -vuotiaiden rahasarjassa avainhevoset ovat parhailla paikoilla. 3 No Limit Star palasi viimeksi vaikean loukkaantumisen jälkeen radoille ja oli heti mainio. Tamma kiskoi viimeiset 700 metriä 12,7, eikä kaikki vaikuttanut olevan edes pelissä kovassa täyden matkan 15-alkuisessa volttituloksessa. Otteiden luulisi vielä terävöityvän startti alla.

Haastajat: 1 Smiley Match laukkasi viimeksi voittotaistosta. Esitys oli hyvä johtavan rinnalta, vaikka tallilta painotetaan, ettei hevosella ollut silloin paras päivä. Nyt siltä on huoltotauolta lupa odottaa jopa parempaa. Tamma avaa asiallisesti, mutta pystyy tuskin puolustamaan piikkipaikkaa.

2 Marcon Gallon on voittanut puolet starteistaan. Ruuna avaa todella kovaa ja on todennäköisin keula. Vastus on kovempaa kuin aiemmin, mutta 4-vuotias on kohentanut otteitaan starttien myötä jatkuvasti.

Aripekka Pakkasen kova Pirate-kaksikko kärsii takarivistä. Niistä 10 Treasure of Pirate on valmentajan mukaan kyvykkäämpi, mutta epävarmempi kuin 9 Queen of Pirate. Ori kulki Lahdessa laukan jälkeen 15,0/1800 metriä ja on sen jälkeen saanut rauhoitella pääkoppaansa. Tamma puolestaan on tehnyt koko ajan varmaa työtä, mutta saisi puristaa lopussa hieman innokkaammin.

Yllättäjät: 7 New Grove United on kehittynyt rutkasti 4-vuotiaana, eikä tamma häpeä viime esityksillään lähdön pelatuimmillekaan, mutta paikka monen nopean ulkopuolella tuo ison haasteen juoksunkulkuun. 11 Zertor jäi suosikin jalkoihin viimeksi ja huonolta paikalta sen haastaminen on entistä vaikeampaa, vaikka kyseessä on kehittyvä yksilö. 6 PT'S Silly Billykin on parantanut paljon, mutta tehtävä on selvästi uran kovin ja paikka kurja. 4 Iraklis ja 5 Shadow Pro Mcqueen palaavat pikkutauolta kovaan tehtävään ja ihan kärkisija olis nyt isohko yllätys, vaikka hevosissa on potentiaalia näihin sarjoihin.



Pelijakauma: Smiley Match (15 %) on loukkupaikaltaankin pelimielessä edullisin. Pakkasen Pirate-kaksikosta Treasure (7 %) kiehtoo hieman, kun taas Queen (10 %) ei. New Grove United (2 %) on peliosuuttaan vaarallisempi.

Juoksunkulku: Margos Gallon on alussa nopein ja saa haasteen Iraklisilta. Smiley Matchilla ladataan myös ensimmäistä kertaa kunnolla alkuun, mutta sen keulapaikka olisi epätodennäköinen. No Limit Star pystynee avaamaan kovempaa kuin ainoassa autolähdössään, mutta tamma ei vaikuta tässä silti keulasuosikilta.