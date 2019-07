Ravivihje: Toto5 Teivo 2.7.2019

Suosikki: Avauskohteen 7 Hevillä kilpailee niin kovassa iskussa, että ori ansaitsisi välillä voitonkin. Jouko Tarvaisen valmennettava haastoi Teivossa tiukasti Rapin Aatoksen, kun pääsi sisäradalta vapaalle. Härmässä Hevillä sai 2. ulkoa tilaa maalisuoralla ja lopetti mukavasti hyvätasoisessa lähdössä. Hevillä ei ole suuresti juoksupaikasta riippuvainen, mutta ehkä se on tehnyt parhaat juoksunsa kärkipäästä.

Haastajat: 2 Kikan Velperi paransi odotetun paljon päästyään juoksemaan kengittä. Ori matkasi Kouvolassa 3. sisältä, mistä Mika Forss käänsi ajokkinsa viimeisellä takasuoralla 2. ulos. Kikan Velperi kiri tilaa saatuaan terävästi, muttei aivan ehtinyt ykköseksi. Kikan Velperin menestymismahdollisuus putoaa oleellisesti, jos sillä joudutaan ajamaan kengät jalassa. 1 Mellun Myrsky otti Teivossa maksimit tauolta 2. ulkoa Rågerin peesissä. Kokemäellä hevonen prässäsi itsensä etusuoralla keulaan ja veti tämän jälkeen vauhdilla. Mellun Myrsky voitti vakuuttavasti. Ori kilpailee nousuvireessä ja ehjällä juoksulla se on yksi voitontavoittelijoista. Ohjastajan mukaan hevosella on alussa laukkariski. 8 Tahtova oli hyvä huhti-toukokuun kisoissa, mutta viimeksi ruuna ei ollut yhtä hyvä. Tahtova laukkasi lyhyesti alussa, mutta löysi asemat 3. ulkoa. Sieltä ruuna tyytyi seurailemaan eikä ratakaan sopinut parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi Tahtova juoksi kengät jalassa kun hevonen on parhaimmillaan etukengittä. Kesäkuun alussa Vermossa hevonen jäi pussiin. 5 Lakuri tekee jatkuvasti hyviä suorituksia. Jyväskylässä ori kulki 4. ulkoa päätöslenkin positiivisesti 24,4-kyydillä ja tarjosi voittajalle hyvän vastuksen vaikka joutui tekemään juoksunsa hankalista asemista. Voitto on ajan kysymys. 6 Antin Onni kiri Härmässä hienosti ykköseksi juostuaan 3./2. ulkoa. Päätöslenkin ori kirmasi alle 23-kyydillä. Härmässä esitys ei ollut samaa luokkaa, kun hevonen jäi parijonossa selvästi kauemmas 6. ulos.

Yllättäjät: 10 Niemen Cecilia otti Mikkelissä maksimit 2. ulkoa. Tätä ennen tamma menetti Joensuussa totosijan poistuttuaan radalta. Tamma juoksi 2. sisällä ja teki kaiken kaikkiaan kelpo suorituksen. Niemen Cecilian tai tauolta palaavan 9 Veeran Pojan voitto olisi yllätys.

Pelijakauma: Hevillä (24%) on alipelattu suosikkimme. Myös Kikan Velperin (14%) peliosuus on maltillinen, mikäli hevonen juoksee kengittä. Tahtovakaan (10%) ei ole ainakaan ylipelattu, mikäli etukengät on pois.

Juoksunkulku: Lakuri ottanee joukon komentoonsa. Mellun Myrsky pyrkii nousemaan tilaisuuden tullen toiselle. Se tai Hevillä juoksee toisella radalla ilman vetoapua.