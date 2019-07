Ravivihje: Toto4 Joensuu 1.7.2019

Suosikki: 4 Adrienne's Ami on hurjan kyvykäs ja vauhdikas hevonen, jonka voittosumma olisi ihan erilainen jos sen hallintalaitteet olisivat paremmat. Ori tuhlaa voimiaan turhaan painamiseen ja usein Adrienne's Ami on itse itsensä pahin vastustaja. Viimeksi Loviisassa se kiri kaukaa kuudennesta ulkoa hyvin toiseksi ja esitys oli vahvasti nousukuntoinen. Nyt juostava maili on iso plussa ja tällä kertaa se päässee pitkästä aikaa keulaan. Kyvyt Adrienne's Amilla riittäisivät varmasti 12-alkuiseen tulokseen Joensuun nopealla kaviouralla.

Haastajat: 5 Crystal Cool otti viimeksi pitkään ilmassa roikkuneen voiton. Tamma pysyi keulassa aiempaa rauhallisempana ja piti 11-avauksesta huolimatta varmaan voittoon ennen kovaa Brisendaa. Crystal Cool lähtee todella kovaa matkaan, mutta tuskin pääsee Adrienne's Amista ohi. Kuolemanpaikalta tamma tuskin pystyy voittoon, mutta muilla juoksunkuluilla kyllä. 1 Lewis Li voitti toissa kerralla Kajaanissa T75-lähdön keulasta, mutta viime kerran esitys jätti isosti kysymysmerkkejä. Ruuna antautui aivan liian varhain ja tuli hiljaa maaliin. Jos kaikki on kunnossa niin kyvyt Lewis Li'lla riittävät lähdön voittoon ja maili lienee etu. Mika Forss yrittänee kynsinhampain pitää ykkösradalta kiinni ainakin paikasta johtavan takana.

Yllättäjät: 3 Wild Blueberry näytti viimeksi Kuopiossa aiempaa paremmalta ja olisi hyvin todennäköisesti voittanut pystyyn jos olisi saanut johtavan takaa kiritilat. Silloin ruunalla oli pitkästä aikaa jenkkikärryt, joten kärryinfoa kannattaa seurata sen kohdalla erityisen tarkasti. Lähtö on nyt kovempi mitä aikaisemmin, mutta jos kaikki menee oikein putkeen, niin Wild Blueberry pystyy vaikka voittamaan. 8 Nerja on kyvykäs ja nouseva hevonen. Paremmalta paikalta se olisi kuumimpia pelihevosia, mutta lähtöpaikka verottaa odotuksia. 9 Fudge Sisu teki ihan asiallisia esityksiä 3-vuotiaana Tuomas Korvenojan treenistä ja todennäköisesti se on kehittynyt paljon talven aikana. Hurjasukuisen tamman voitto tulisi silti yllätyksenä suoraan tauolta. 11 Dreaming Artist on elämänsä tikissä, mutta kaksariputken jatkaminen kurjalta lähtöpaikalta vaatisi paljon tuuria ja rapsakkaa ylivauhtia keulapäässä. 6 Ride on nopea tamma, jolle maili on etu ja kuski vahvistuu, mutta voittaakseen tarvitsisi lisäpuristusta loppuun.

Juoksunkulku: Adrienne's Ami avaa kovassa kiihdytyksessä keulaan ja vetää tapansa mukaan hurjalla temmolla.

Pelijakauma: Adrienne's Ami maistuu nykyisellä prosenttiosuudellaan (21%). Ylläreistä paras merkki on Wild Blueberry (3%). Riden (9%) pinnat ihmetyttävät suurudellaan.