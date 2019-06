Ravivihje: Toto75 Jokimaa 30.6.2019

Suosikki: 4 Bwt Caesar on vihjaajan oma suosikki. Ori tuntuu kehittyneen 5-vuotiskaudelle entisestään ja se tehnyt tänä vuonna pelkästään hyviä juoksuja vaikkei kahteen viimeisimpään ole totosijoja irronnutkaan. Lahden startissa kyseessä oli kovatasoinen Suur-Hollolan alkuerä. Bwt Caesar juoksi neljännessä ulkona kirien viimeiset 700 metriä hienosti 10,7-vauhtia, mutta tehtävä oli yksinkertaisesti toivoton sisäradan vetäessä. Viimeksi se jäi taivaltamaan Cameron Evon voittamassa lähdössä toiselle ilman vetoapua tsempaten hyvin perille asti. Nyt vastus helpottuu viime startteihin nähden ja jos juoksu onnistuu yhtään, niin se taistelee voitosta.

Haastajat: 6 Better Boss on tehnyt vahvaa jälkeä Iikka Nurmosen treenistä ja ruuna tuntuu yhä vain parantavan otteitaan. Etenkin toissa startti Teivossa oli vakuuttava, kun Better Boss tuli keulasta viimeisen kierroksen 11,3-vauhtia voittaen leikittelevän helposti. Viimeksi se eteni rajun alkukiihdytyksen jälkeen keulaan ja tuli rehdisti perille, vaikka matkalla joutui ottamaan monta välispurttia. Nyt on edessä uran kovin lähtö lievässä ylisarjassa, mutta niin hyvä Iikka Nurmosen treenaama Better Boss on ollut, että nämä sarjat se tulee koluamaan läpi hyvin nopeasti. Todennäköisesti Nurmonen satsaa nytkin starttiin ja se on suosikki pääsemään keulaan. 2 Orlando Point oli viimeksi Suur-Hollolan alkuerissä oikein hyvä. Ruuna oli viimeisenä vielä loppusuoran alussa, mutta tykitti lujaa ehtien kolmanneksi. Viimeiset 400 metriä taittuivat aikaan 11,9, josta loppusuoran vielä huomattavasti kovempaa. Toki Lahden rata oli sinä päivänä huippunopea ja kärkipään hurjastelu auttoi takahevosia, mutta joka tapauksessa esitys oli kaiketi Orlando Pointin tähänastisen uran paras. Lujaa lähtevä ori saa nappipaikaltaan loistoreissun. 5 Cavalier Brodde sai viimeksi voittoa ajatellen kiritilat liian myöhään ja tuli paljon voimia tallella maaliin. Sitä ennen Jyväskylän T75-lähdössä se hyökkäsi loppukurvissa toisesta ulkoa ja näytti pitkään voittajalta, mutta viimeiset 100 metriä olivat vaikeita. Suoritusvarmana hevosena Cavalier Brodde nakuttelee jatkuvasti totosijoille, mutta suosikkikaksikon kukistaminen tulisi yllätyksenä. Ainakaan Vermon 22.5 juostussa startissa Cavalier Brodde ei voinut mitään Bwt Caesarille, vaikka pääsi juoksemaan keulassa.

Yllättäjät: 12 Sun Capitano on elämänsä kunnossa, mutta 12-radalta vaatisi keulapäältä todella rapsakkaa ylivauhtia, että sieltä pystyisi voittoon kirimään. Lähtökin on nyt viime kertoja kovempi. 1 Hill Yes omaa riittävän kapasiteetin tässä lähdössä pärjäämiseen, mutta ravin kanssa ollut suuria ongelmia. Ruuna palasi viimeksi Vermossa pitkältä tauolta ja kunto jäi arvoitukseksi sen laukattua ensimmäiseen kurviin. Laukka ei kylläkään yllättänyt, sillä ravi hajosi taas kerran ennen jo ennen laukkaa. Hill Yes on nyt iso arvoitus. 3 Grainfield Aiden juoksi alkuvuonna ison kasan rahaa Ruotsin puolelta ja sarjat nousivat hetkessä. Viimeksi se tuli Teivossa passiivisen ajon jälkeen voimia tallella maaliin. Voitto olisi iso yllätys tässä porukassa, mutta hyvältä lähtöpaikalta himmeämpi totosija ei.

Pelijakauma: Bwt Caesar kelpaa alustavalla peliosuudellaan (21%) mainiosti varmaksi.

Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Orlando Point ja Better Boss ovat eturivin nopeimmat. Jälkimmäisellä ajettaneen voimalla keulaan. Bwt Caesarilla ajetaan eteenpäin mikäli vauhti yhtään keulapäässä rauhoittuu.