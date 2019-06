Ravivihje: Toto75 Jokimaa 29.6.2019

Suosikki: Viime vuoden Derbyn voittanut 2 Hachiko de Veluwe yrittää tehdä historiaa ja voittaa Suur-Hollola -ajon pienimmillä starttimäärällä mitä yksikään hevonen aiemmin. Ruuna onkin koko kisan ennakkosuosikki ja oman välieränsä suursuosikki. Arpaonni oli kohdallaan ja 5-vuotias on lauantain todennäköisimpänä voittajana luonnollisesti selkeä varmaehdokas. Alkukilpailussa voitto tuli näytöstyyliin, vaikka alla oli päälle yhdeksän kuukauden kilpailutauko.

Yllättäjät: 7 Cameron Evo on noussut tai palannut tasolleen Harri Koivusen käsissä. Iivo Niskasen ja Jethro Rostedtin osaomistama ori on tehnyt uudesta tallista pelkästään hyviä juoksuja. Kurja lähtöpaikka laskee osakkeita varsinkin suosikkia vastaan, mutta finaalipaikan pitäisi ainakin olla haarukassa. 6 Edward Ale kiritti alkukilpailussa mukavasti Hachikoa sen takaa alle 10-lopetuksessa. Ruunan kohtalon hetki on alussa, että pääseekö se 1 Willow Priden edelle ja tuo taisto sanelee paljon menestysmahdollisuuksien osalta. Willow Pride on nappipaikaltaan mahdollinen totohevonen. Tamma on ollut läpi kauden todella epäonninen lähtöpaikkojen kanssa ja olisi suorituksillaan ansainnut enemmänkin kuin on saanut. Varsinkin suosikin takaa valmentaja odottaisi lähes varmaa kakkosta. 3 Top of the World aloittaa Christa Packalenilta ja on mielenkiintoinen. Finlandia-osallistujan kunto edellyttää taistoon finaalipaikoista, jos mentaalipuoli on loksahtanut paikanvaihdon myötä kohdalleen. 8 Stoneisle Ocean on maan parhaita tammoja ja kerännyt rutiinia kovista kisoista Ruotsista. Tämä kesä on ollut hankala ja lähtöpaikka tekee tehtävästä vieläkin tukalamman. 4 Hotshot Luca seurasi Kouvolassa Cameron Evoa kunnioittavan välimatkan päästä juostuaan sen takana 2. sisällä. Nyt varustus muuttunee taas optimiin, jolloin ori pystyy paljon parempaan.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Cameron Evo (13 %) on kurjalta paikalta hieman liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Willow Pride, Hotshot Luca ja Edward Ale käyvät keulakamppailun. Willow Pridella on siinä niukka etulyöntiasema. Cameron Evonkin on todennäköisesti suunnattava riskillä eteenpäin. Hachiko de Weluwe kiertää matkalla kohti kärkeä heti kun vauhti rauhoittuu ja keula on takuulla tarjolla sille ainakin kaikilta muilta paitsi Cameron Evolta vielä aika myöhäisessäkin vaiheessa kisaa.