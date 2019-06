Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 28.6.2019

Suosikki: 3 Gene Touch oli mainio viime starteissaan kirien Lahdessa sisäradalta kärkeen ja tsempaten Lappeessa johtopaikalta kakkoseksi. Lähtöpaikka on hyvä ja kyseessä on sen verran nopea avaaja, että Gene Touch päässee johtopaikalle. Hyvä aihio menestykseen on olemassa, mutta starttiväli on sen verran pitkä ettei ruunaa kelpuuteta varmaksi.

Haastajat: 6 Aira Cloc ei ole ollut tällä kaudella parhaimmillaan. Valmentajan mukaan vika on ollut motivaatiopuolella, ja Lappeessa hevonen on kysymysmerkki. Myöskään 4 Giresse Boko ei ole viime kisoissaan esittänyt parastaan, mutta kyseessä on sen verran asiallisen kapasiteetin omaava ruuna että se kuuluu loistopaikalta aikaisin peleihin. 8 Max The Flax prässäsi viimeksi itsensä keulaan, mistä ruuna vastaili varmasti. Tällä kertaa lähtöpaikka on sen verran heikko, että hevonen putoaa haastajaosastolle.

Yllättäjät: 12 Wonder Woman kohtaa sopivan vastuksen, mutta takarivin lähtöpaikka on iso miinus hyvälle avaajalle. Tamma on ollut paras keulasta tai kärjen läheltä. 2 Royal Andy starttaa loistoasemista. Viimeksi ruuna jäi pussiin. Välillä väläyttelevä 1 Gabriella Sunsign, nopea 7 Tiger Shark ja pitkältä tauolta palaava 5 Make Someone Happy tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Gene Touch (33%) on liian selvä suosikki, ja paremmat merkit löytyvät haastajista. Yllätys on mahdollinen, kun suosikeilla on omat kysymysmerkkinsä.

Juoksunkulku: Gene Touch kurkottaa johtopaikalle ja saa Aira Clocin rinnalleen. Matkavauhti on tasaisen reipasta.