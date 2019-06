Ravivihje: Toto65 Jyväskylä 27.6.2019

Suosikki: Seuraavaksi Vieskerin 30-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyissä suomenhevosraveissa esiintyvät jo hieman rutinoituneemmat tammat. 13 Liisan Tulilintu kuuluu jopa kuningtar-suosikeihin ja sillä on rahasarjassa hyvä sauma palata voittokantaan. Vauhdikas menijä olisi kummassakin viimeisistä kahdesta kisasta saattanut paremmalla onnella selättää avoimet tammat. Ensin Helätin-ajossa tuli kaksikin laukkaa ja viimeksi Härmän ison rahan jahdissa tamma tuli huomattavan paljon voimia tallella pussissa voittaja Juliette Laxin puserossa maaliin. Kuumalla tammalla on aina laukkariski, mutta ravilla sitä on hankala pysäyttää kenenkään.

Haastajat: 1 Marmardu malttoi viimeksi vihdoin ravata ja oli positiivinen johtavan rinnalta. Mielenkiintoisista lähtöasemista tamma johtaa varmasti pitkään.

10 Hetviina on löytänyt vireensä, mutta loppusuoraa on pitänyt ajaa kieli keskellä suuta ja pidätellen, kun ravi on murentunut, eikä se tietenkään ole pohjimmiltaan hyvä juttu. Valmentajan mukaan hevosta on nyt uitettu ja toivotaan, että sieltä löytyisi lisää vetreyttä loppuun.

5 Lorutyttö on noussut elämänsä iskuun. Mikkelissä vauhti ei riittänyt maililla, mutta kovavauhtinen kisa teki varmasti hyvää ja tamma jatkaa nousua kohti avoimia tammalähtöjä. Voltin vitoselta hevonen käynnistyy tosin takuulla kankeasti ja voi jäädä oikeinkin tukaliin asemiin.

Yllättäjät: Ikäluokkamenestyjä 15 Huima Lento joutuu rahasarjassa tukaliin lähtöasemiin ja 6-vuotiaan kisasta taitaa tulla lähinnä rutiininhakureissu. Vauhdikas 12 Villi-Anna tekee kiinnostavan debyytin uusista käsistä. 3 Viehko Venla on kulkenut laukkojen lomassa hyvin, mutta rima on nyt aika korkealla, vaikka ravikin maistuisi.



Pelijakauma: Liisan Tulilintu (36 %) voisi olla enemmänkin pelattu suosikki. Muista Marmardu (7 %) on selvästi kiehtovin. Huima Lento (7 %) on tukalista asemista liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole raketteja ja Marmardu pystynee puolustamaan johtopaikan, vaikkei ole itsekään kovin sähäkkä avaaja. Liisan Tulilintu tulee ajoissa eteenpäin, jos käynnistyy ravilla ja saattaa edetä silloin jo matkalla keulaan.